Wehr Ausstellung im Stadtmuseum zeigt satirisch-humorvollen Blick auf die Badische Revolution

Das Stadtmuseum Wehr zeigt Zeichnungen von Hermfried Richter, in denen er die Ereignisse und Begebenheiten rund um die Badische Revolution im Jahr 1848 festgehalten hat. Was Sie erwartet und warum Sie die Ausstellung besuchen sollten, erfahren Sie hier.

Gustav Struve und Hugo Hansmarti lautet der Titel einer neuen Ausstellung, die seit Freitag im Wehrer Stadtmuseum zu sehen ist. Thematisiert werden in dieser "historischen Reportage in sechs Akten" – so der Untertitel – Ereignisse und Begebenheiten in Wehr und Umgebung während der Badischen Revolution 1848, die der Wehrer Architekt und Künstler Hermfried Richter (1932 bis 2013) in satirisch-ironischen Zeichnungen festgehalten und mit viel Humor und Tiefe verarbeitet hat.

Die angekündigte "ernst-heitere" Vernissage eröffnete der Wehrer Bürgermeister mit nachdenklichen Tönen. "Gehen wir heute mit dem Thema so um, wie sich das Vorfahren gewünscht hätten", lautet die kritische Frage von Michael Thater. Könnten die Wehrer etwa stolz sein, Gustav Struve festgesetzt zu haben? Zur Entlastung der Wehrer Bürgerschaft konnte nun Reinhard Valenta beitragen: Die Verhaftung des Revolutionärs am 25. September 1848 im Gasthaus Krone in Wehr sei eindeutig auf Schopfheimer Kreise zurückzuführen, so der Wehrer Kulturamtsleiter in seinem Verteidigerplädoyer. Die lokale Textilindustrie habe für einen relativen Wohlstand gesorgt, der die Bevölkerung jenseits des Dinkelbergs für die Reaktion empfänglich gemacht hätte.

Entstanden sind die im karikaturistischen Comicstil gehaltenen Zeichnungen Hermfried Richters 1998 anlässlich der 150-Jahrfeier zur Badischen Revolution. Die von Reinhard Valenta aus historischen Quellen und Studien zur Geschichte Wehrs zusammengetragenen und in einem Essay niedergeschriebenen Ereignisse, hat Hermfried Richter zu sehr sehenswerten Skizzen und Zeichnungen verdichtet und mit ironisch-humorvollen Texten versehen. Im Zuge des 170. Jahrestages der revolutionären Ereignisse in Südbaden hat der Förderverein Stadtmuseum unter dem Kuratorium des Vorsitzenden Armin Kronberg die Sammlung erneut aufgearbeitet und zu einer sehr sehenswerten Ausstellung zusammengestellt.

Historienmalerische Heldenverehrung hatte Hermfried Richter freilich nicht im Sinn. "Die chaotischen Irrwege menschlichen Denkens und Handelns in eine Bildsprache zu übersetzen", formulierte seinerzeit der Künstler in einem Nachwort zum 1998 realisierten Projekt den Anspruch an sein zeichnerisches Werk. Verbriefte historische Ereignisse werden aufgenommen und zu einfach anmutenden, doch ausdrucksstark wirkenden karikaturistischer Zeichnungssequenzen verwoben, die gleichermaßen als geschichtliche Dokumentation, künstlerische Darstellung und satirischer Rundumschlag zu überzeugen wissen. Um Orten, Handlungen und Personen in seinen Zeichnungen "mehr Authentizität zu verleihen", wie Richter weiter ausführt, lässt er reale Personen erkennbar werden. Den Bad Säckinger Altbürgermeister Günter Nufer lässt er in die wenig schmeichelhafte Rolle des Säckinger Oberamtsmannes Schey schlüpfen. Der damalige Wehrer Bürgermeister Johannes Dede wird mit den Gesichtszügen seines späteren Nachfolgers Klaus Denzinger versehen. Stellvertretend für den in der Geschichtsschreibung häufig zu kurz kommenden "kleinen Mann" steht die als Antiheld und Ewiger Wehrer inszenierte Figur des Hugo Hansmarti.

Gustav Struve und Hugo Hansmarti im Stadtmuseum Wehr ist Teil einer Veranstaltungsreihe der Stadt Wehr zum 170. Jahrestag der Badischen Revolution. Sie ist bis 29. April Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag 14 bis 16 Uhr zu sehen.