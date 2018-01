Wehr Ausstellung: Waltraud Wuchner stellt ihre Werke in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr aus

Ausstellung: Waltraud Wuchner stellt ihre Werke in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr aus

Waltraud Wuchner präsentiert ihre Werke in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr. Ihr Werke strahlen Harmonie und Freude am Schönen aus.

Wehr (mig) Wer die Galerie des Alten Schlosses in Wehr betritt, wird von farbenfrohen, großformatigen Gemälden visuell überwältigt – und zwar auf die angenehmste Art, denn die Werke Waltraud Wuchners strahlen Harmonie und Freude am Schönen aus. Wer sich auf die Bildsprache der Künstlerin einlässt, bekommt in der Ausstellung "Zeitenreise – geraffte Momente" zahlreiche Gelegenheiten zur Interpretation.

Waltraud Wuchner pflegt die Kunst der Acryl- und Gouache-Malerei und arbeitet auch gerne in Mischtechniken, ihr Stil bewegt sich im Spannungsfeld von Gegenständlichkeit, Collage und Abstraktion. Begriffe wie surreal oder magischer Realismus passen nicht recht, denn die klar wiedererkennbaren Realitätselemente werden nicht verfremdet, wohl aber aus ihren Zusammenhängen gelöst und nach Art einer Collage in den Bildraum gestellt, wo sie dann mit freien Farbflächen kombiniert werden. Dabei legt sie auf formale Kompositionsprinzipien großen Wert, und bei allem Detailreichtum lassen sich unschwer die Maßverhältnisse des Goldenen Schnitts erkennen. Eine unmittelbare Anziehungskraft üben die großformatigen Bilder aus, die Titel wie "Männer heute", "Frauen heute" oder "Kopernikus, Kepler und Archimedes" tragen. In letzterem werden die Büsten der Begründer des heliozentrischen Weltbildes wiedergegeben und mit mathematischen Formeln, Linien und miteinander harmonierenden Farbflächen verbunden.

Eine zusätzliche Bedeutungsebene bilden die Gedichte von Autoren wie Goethe, Hesse, Hebbel oder Eichendorff, deren Verse teils in das Bild gemalt, teils als Anregung den Bildtexten beigefügt werden. Waltraud Wuchner liefert so gewisse Hinweise zur Deutung, allerdings sollte der Betrachter auch Vorkenntnisse mitbringen. So hat sie in dem Gemälde "Zeitenreise" eine Buddha-Figur zusammen mit einem Gebäude Calatravas dargestellt, das "Auge der Weisheit" genannt wird. Und in "Frauen heute" findet sich ein Gebäude aus Weil, das von der Architektin Zaha Hadid stammt – diese Dinge muss man wissen. Im oberen Galerieumgang werden kleinere Werke präsentiert, die man unter dem Begriff "lyrische Abstraktion" zusammenfassen könnte, wie die Basler Kunsthistorikerin Andrea Vegh in ihrer Laudatio erläuterte. Diese Gouache-Acryl-Arbeiten bewegen sich im Spannungsfeld von Formwerdung und Formauflösung und sind häufig zu Triptychen verbunden: Im ersten Bild eines von einer Afrika-Reise inspirierten Triptychons sind kunstgeschichtliche Artefakte angedeutet, die im zweiten abstrahiert wiedergegeben werden, während das letzte Bild eine freie, abstrakte Komposition darstellt. Bildübergreifende schwarze Linien bilden die Klammer, die das Triptychon zusammenhält. Waltraud Wuchner spart auch kritische Aspekte nicht aus, indem sie etwa eine Meeresbucht auf Mallorca zeigt, die von hässlichen Plattenbauten entstellt wird.

Doch das Schöne überwiegt. "Meine Werke sollen den Menschen helfen, Mut und Zuversicht zu schöpfen", erklärte die Künstlerin. Die Freude am Spielerisch-Schönen beherrschte auch das musikalische Rahmenprogramm, bei dem die Flötistinnen Chiara Ganio und Stefanie Welte virtuose Duette von Wilhelm Friedemann Bach, Mozart und Kuhlau vorstellten.

Ausstellung

Waltraud Wuchners Ausstellung "Zeitenreise – geraffte Momente" ist bis Sonntag, 18. Februar, in der Galerie im Alten Schloss Wehr, immer samstags und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr, zu sehen.