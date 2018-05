Wehr Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eskaliert

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wehr derart, dass letztlich einer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 20.40 Uhr waren sich die zwei Männer im Alter von 37 und 43 Jahren auf dem Vorplatz des Hauses wegen einer flapsigen Bemerkung in die Haare geraten. Es kam dann zu einem ersten körperlichen Schlagabtausch, nachdem einer den anderen mit einem Schraubenschlüssel bedrohte. Der Jüngere ging danach in seine Wohnung und bewaffnete sich mit einem Besenstil aus Metall und einem Metzgerbeil, das er zwischen seine Lippen presste. Damit griff er seinen Kontrahenten an, schlug ihn mit dem Besenstil und fügte ihm mit dem Beil eine tiefe Schnittverletzung am Unterarm zu. Zeugen gelang es, die beiden Kontrahenten zu trennen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Verletzung des 43-jährigen. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige wurde vorläufig festgenommen. Er war leicht verletzt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte eine Blutentnahme. Der Polizeiposten Wehr ermittelt.