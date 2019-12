Noch nie plante die Stadt so hohe Investitionen wie 2020: Fast elf Millionen Euro stehen hierfür im Haushaltplan bereit, den der Gemeinderat am Dienstag einstimmig verabschiedete. "Einen ordentlichen Haushaltsplan", nannte Stadtkämmerer Erich Götz den Entwurf, der ohne Steuer- und Gebührenerhöhungen und auch ohne Darlehensaufnahme zustande gekommen ist. Dass das Papier ein negatives Ergebnis von 190.000 Euro aufweist – also nicht alle Aufwendungen erwirtschaftet werden können – mag angesichts der guten Einnahmen aus den vergangenen Jahren als kleiner, aber verschmerzbarer Schönheitsfehler gelten.

Erich Götz. | Bild: Obermeyer, Justus

"Wir haben eine gesunde Basis, dürfen uns aber nicht darauf ausruhen", so Stadtkämmerer Erich Götz. Die Finanzplanung für die nächsten Jahre werde allerdings voraussichtlich schwieriger. Deshalb werde es notwendig, dass die Stadt an einigen Stellschrauben drehe. "Das ist nicht immer angenehm", bereitete Götz die Gemeinderäte auf einen engeren finanziellen Spielraum ab 2021 vor.

"Ein solide finanziertes ehrgeiziges Arbeitsprogramm für das kommende Jahr", sieht Bürgermeister Michael Thater in dem Haushaltsplan. Das Augenmerk der Stadt liege weiterhin auf den Familien und der Betreuung und Bildung der Kinder. Ein großen Schritt für die Stadtentwicklung erwartet er durch die Investitionen in Brennet-Areal und Breitbandnetz. Auch die Schaffung weiteren Wohnraums werde Schwerpunkt der Zukunft sein.

Mit der Gründung der Eigenbetriebe und der Stadtwerke habe der Gemeinderat in den vergangenen Jahren den "Konzern" Stadt Wehr umstrukturiert und die Kommune mit einer modernen und zukunftsorientierten Wirtschafts- und Haushaltsstruktur ausgestattet. Auch dadurch sei es gelungen die Gesamtschuld des „Konzerns“ in den vergangenen 18 Jahren von über 21 Millionen Euro auf rund 8,5 Millionen Euro mehr als zu halbieren. Sorgen macht Thater hingegen die Entwicklung der Personalausgaben, die nun mit 12 Millionen Euro auf Rekordniveau liegen.

Christoph Schmidt (FW). | Bild: Photographer: Rainer Keser

Christoph Schmidt, Fraktionssprecher der Freien Wähler, sieht die Lohnkosten ebenso kritisch, da sie mittlerweile 35 Prozent der Ausgaben ausmachen. „Wir müssen 2002 in einer Klausur ein Konzept finden, wie wir diese Kosten auch langfristig finanzieren können“, so Schmidt. Den Breitbandausbau sieht er hingegen als Teil einer "evidenten Daseinsvorsorge" – noch vor dem Ausbau des Personennahverkehrs. "Dazu müssen notfalls sogar Kredite aufgenommen werden", so Schmidt.

Stefan Tussing (CDU). | Bild: SK

CDU-Fraktionssprecher Stefan Tussing sieht einen grundsoliden Haushalt, „der zeigt, dass wir in guten Zeiten verantwortungsvoll mit unseren Finanzen umgegangen sind.“ Als große Herausforderung für die Zukunft sieht er die Verkehrsinfrastruktur, beispielsweise die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, aber auch neue Fahrradwege und eine Verkehrslenkung. "Im Klimaschutz wird sich die Stadt weiterentwickeln müssen", nannte der CDU-Sprecher ein weiteres grünes Thema, das künftig von einem städtischen "Klimaschutzmanager" beackert wird.

Karin Gallmann (SPD). | Bild: Photographer: Rainer Keser

Durchaus kritische Töne zur Gesamtentwicklung der Kommunalpolitik fand Karin Gallmann (SPD): "Hier läuft politisch gewaltig etwas schief", so Gallmann und nannte als Beispiel die mangelhafte Ärzteversorgung: "Wir erschließen Baugebiete, junge Leute werden sesshaft und bekommen bei der Suche nach einem Haus- oder Facharzt die Auskunft: ‚Wir nehmen keine neuen Patienten mehr an‘" Immer häufiger müssten die Kommunen Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich nicht zuständig seien. Gallmann appellierte, beim Ausbau der Kinderbetreuung auch die Wirtschaft stärker einzubeziehen, um eine höhere Kostendeckung zu erreichen.

Claudia Arnold (Grüne). | Bild: SK

Claudia Arnold (Grüne) stellte die Innenstadtentwicklung durch das Brennet-Areal in den Mittelpunkt ihrer Haushaltsrede: "Dieser Meilenstein ist das Produkt von vielen engagierten Akteuren. Es ist ein Projekt, dass für die Stadt viele Chancen auf positive Entwicklung eröffnet. Am Ende spielt es keine Rolle, welche Umwege wir gegangen sind, wichtig ist, dass wir unserem zentralen Ziel die Innenstadt positiv zu entwickeln, ein gutes Stück näher gekommen sind."

Hans-Peter Zimmermann (FDP). | Bild: SK

Fast eine Wahlkampfrede hielt Hans-Peter Zimmermann (FDP), der nicht mit Kritik an der Stadtverwaltung sparte, aber auch einige konstruktive Vorschläge machte. Er bezweifelte, dass die vorgesehenen Investitionen in das Breitbandnetz tatsächlich erfolgen werden, da auch die Ausschreibungen und Genehmigungen ihre zeit bräuchten. Kritisch hinterfragte er die Ausgaben für den Bürgerbus, der leer durch die Stadt fahre. Stattdessen forderte er mehr Engagement in der Wirtschaftsförderung und beim Wohnungsbau. Trotz aller Kritik stimmte auch die FDP-Fraktion dem Haushaltsplan zu.