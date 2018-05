Wehr Aus Schnapsidee wird Vierteleschlotzer: Sangesfrohe Truppe aus Wehr feiert 50. Jubiläum

Eine sangesfrohe Truppe aus Wehr – die Vierteleschlotzer – feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Der Chor steht aus Nachwuchsmangel vor dem Aus.

Von der Schnapsidee zur Wehrer Institution: In diesem Jahr feiern die Vierteleschlotzer ihr 50. Jubiläum. Doch gibt es einen Wermutstropfen im Weingläsle: Aus Sängermangel wird das Jubiläumsjahr wohl tatsächlich das letzte Jahr der sangesfrohen Truppe sein.

"Ich hab ja schon immer gern gesungen", sagt Chorgründer Robert Gampp auf die Frage nach den Anfängen lachend. Daraufhin habe ihn Chorleiter Stefan Schweikert damals angesprochen, dass er gerne mal eine kleinere Gruppe leiten würde. "Da hab ich gesagt: ich such dir die Leute zusammen!", erinnert sich der fröhliche Senior. Die Geburtsstunde hat er dann fein säuberlich in seiner Chronik festgehalten: Es war ein Sonntag im Frühjahr 1968 gewesen, als die acht Gründungsmitglieder Stefan Schweikert, Manfred Feirer, Martin Berger, Klaus Thomann, Werner Sielaff, Georg Müller, Richard Kramer und Robert Gampp selbst im Gasthof "Dreikönig" zusammenkamen. Beim gemütlichen Frühschoppen einigte man sich, zukünftig bei Martin Berger zu proben: "Weil Martin abseits wohnt, wir also ungestört üben konnten," steht es geschrieben. Bei Beschwerden hätte man sagen können, die Hühner hätten gegackert, schrieb Gampp damals. Seit dem habe man sich jede Woche getroffen, berichtet Robert Gampp. Und ein Kasten Bier oder ein Fläschchen Wein hätten nicht fehlen dürfen, der Name ist schließlich Programm. Dem ersten Auftritt bei der Taufe von Chormitglied Hans Thomanns Tochter folgten unzählige weitere Veranstaltungen.

Die Frühschoppengruppe mauserte sich bald zu einem beliebten Gast auf Wehrer Veranstaltungen. Dass die Vierteleschlotzer mehr als nur ein Männerchor sind, fällt beim Blättern durch die Chronik auf: Zusammen Spaß haben, singen und feiern mochten die Herren schon immer. Doch, wo in den 70igern noch reiches Männerhaar teils bis zu den Schultern wallt, nimmt die Haarpracht im Laufe der Jahre immer mehr ab. Nachwuchs gab es zwar zu feiern, aber leider nicht in den Reihen des Chores. Und so teilen die Sänger bei aller Beliebtheit das Schicksal vieler Chöre: die hoffnungslose Überalterung. Jetzt würden viele der zwölf Sänger aus Altersgründen aufhören, darunter auch die Fraktion aus Rippolingen. Dann wird auch Chorleiter Hubert Alznauer zukünftig nicht mehr den Weg ins Wehratal finden, weiß auch Robert Gampp. „Mit vier bis fünf neuen Sängern könnten wir zwar schon weitermachen“, so der Vorsitzende Burcyzk, allerdings mit wenig Hoffnung. Darum wird dieses Jahr wohl endgültig das letzte sein, so der Vorsitzende Thomas Burczyk.

Seit Mitte der 1980er ist Burczyk mit Pausen dabei, und hat auch die schwierige Zeit zum 45. Jubiläum miterlebt. Vor fünf Jahren sah es bereits nach einem Ende aus, der aber durch neue Sänger vermieden werden konnte. „Wir wollen ein würdevolles Ende,“ so Burczyk mit Blick auf das Jubiläumskonzert am 15. September in der Stadthalle. Da wird es neben den beliebten Lieder wie dem Säudätsch-Lied auch Seefahrerromatik geben, kündigt der Vorsitzende an. Mit einem anständigen Fest einen Höhepunkt am Schluss zu setzen, das gefällt auch Chorgründer Robert Gampp.

Eine Umstellung des Programms kommt für die Sänger nicht in Frage: “Englischsprachige Lieder wären der falsche Weg,“ so Burczyk. Das Erfolgsrezept seien von Anfang an die Volkslieder und alten deutschen Schlager der Gruppe gewesen, viele davon aus der Feder des vor wenigen Jahren verstorbenen Chorleiters Dietmar Eisfeld und sorgfältig von Robert Gampp archiviert: "Die Leute wollen halt gerne mitsingen, dann kommt richtig Stimmung auf“, so Robert Gampp.