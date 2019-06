Gute Nachrichten für zwei Wehrer Schulen: Die beide Rektorenstellen an Real- und Grundschule sind bald wieder besetzt. Dies teilte Schulamtsleiter Hans-Joachim Friedemann auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Für beide Stellen stehen nun Frauen ganz oben auf der Liste. Beide Kandidatinnen müssen sich noch der Schulkonferenz sowie dem Gemeinderat vorstellen. Dies solle in den nächsten Wochen geschehen, so Friedemann. „Für die Realschule haben wir eine bewährte Kraft aus dem bisherigen Leitungsteam gefunden, für die Grundschule eine neue Kraft von außerhalb“, so Friedemann. Dass man für die neu aus der Gemeinschaftsschule entstandene Realschule eine Rektorin aus dem bisherigen Kollegium gefunden habe, sei von vielen gehofft worden.

Der Wechsel von Realschule zu Gemeinschaftsschule zurück zur Realschule neuen Typs hat bei viele Eltern für Irritationen gesorgt, welche sich in den Anmeldezahlen niederschlug. Währen der offiziellen Anmeldefrist hatten sich nur 27 Fünftklässler angemeldet, dies wäre knapp unter dem Klassonteiler von 28. Offen war bislang die Frage, ob die fünfte Klasse tatsächlich aus einer großen Klasse betsehen wird oder ob es mit Nachmeldungen gelingt, eine zweite Klasse zu bilden.

Auch hier hat der Schulamtsdirektor gute Nachrichten für Wehr: „Ich rechne insgesamt mit etwa 33 Schülern für die kommende fünfte Klasse, damit sind wir stabil zweizügig“, so Friedemann. Die Anmeldezahlen seien aber noch ausbaufähig, hier hofft Friedemann auf weitere Ummeldungen im laufenden Schuljahr aus der übervollen Schule in Bad Säckingen.

Hinsichtlich der Bewerbungen für die Schulleitungspositionen sei der Rücklauf gut gewesen. Gerade die neue entstehende Grundschule sei sehr interessant für Bewerber, erklärt Friedemann. Hier könne man als Schulleitung neue Ideen einbringen und die Schule mehr gestalten, als es bei einer etablierten Schule möglich ist. Die neue Schulleiterin wird hier aber im Unterschied zur Realschulleitung nicht zum neuen Schuljahr anfangen können: „Die neue Leiterin ist momentan noch in einer anderen Anstellung. Wir müssen zuerst gewährleisten, dass diese Schule versorgt ist, bevor der Wechsel geschieht“, erklärt Friedemann.

Konrektoren kommen erst 2020

Ebenfalls länger dauert auch die Besetzung der Konrektorenstellen: „Hier wollen wir mit den neuen Schulleiterinnen zusammenarbeiten, um ein gutes Team zu schaffen.“ Dies könne noch bis zum Herbst des nächsten Jahres dauern, so Friedemann weiter. So soll langfristig der Schulstandort Wehr gestärkt werden: „Das alle Kinder und Jugendlichen mit Wohnsitz in der Gemeinde auch die dortigen Schulen besuchen ist ganz eindeutig Ziel der gemeinsamen Arbeit von Schulträgern und Schule. Wir werben bei den Eltern um Vertrauen in den Entwicklungsprozess der Schulen in Wehr.“