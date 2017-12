Wehr Auch nach Weihnachten massive Kontrollen gegen Einbrüche

Polizei erhöht Maßnahmen gegen Einbruchswelle

Die Polizei wird angesichts der aktuellen Häufung von Wohnungseinbrüchen auch nach Weihnachten verstärkte Kontrollmaßnahmen auf den Zufahrtsstraßen rund um Wehr durchführen. Dies erklärte der Bad Säckinger Revierleiter Albert Zeh, in dessen Zuständigkeitsbereich auch der Polizeiposten wehr fällt, in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Über die Feiertage rechne er nicht mit mehr Einbrüchen, weil die meisten Bürger über Weihnachten zu Hause seien. Danach gehe er aber wieder von mehr Aktivitäten der kriminellen Banden aus, so Zeh. Die Einbruchswelle sei vom Landkreis Lörrach in Richtung Osten geschwappt, eine Häufung der Fälle sei zunächst in Wallbach, dann auch in Wehr und Öflingen zu verzeichnen gewesen, so Zeh. Die Polizei reagierte umgehend mit stärkerem Personaleinsatz: Regelmäßig gibt es nun Kontrollen und zusätzlich sind mehrer uniformierte und zivile Streifen unterwegs. „Wir lassen uns das nicht gefallen“, so Zeh. „Wir wollen die Einbrecher nicht nur verdrängen, wir wollen auch Fahndungserfolge.“ Nochmals appelliert er deshalb an die Öffentlichkeit, besonders aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. „Oft hilft uns Kommissar Zufall“, weiß Zeh.

In seinem Sachstandsbericht gab Albert Zeh einen vorläufigen Überblick über sämtliche Aspekte der Polizeiarbeit. „Die Zahl der verübten Straftaten hat sich in den vergangenen Jahren bei etwas über 500 eingependelt“. Ein Anstieg sei über die Jahre nicht zu verzeichnen, widersprach er auch der Behauptung von Wolfgang Meier (Rep), die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte hätten für eine Zunahme von Straftaten geführt. „Kriminalität hat keine Hautfarbe“, wandte sich auch Grünen-Stadtrat Vito Doria gegen Meiers haltlose Behauptung. Bürgermeister Thater pflichtete Doria bei. Obwohl 300 Flüchtlinge nach Wehr und Öflingen gekommen seien, habe es keinen anstieg der Kriminalität gegeben. „Das lag natürlich auch daran, dass wir hauptsächlich Familien zugewiesen bekommen“, so Thater.

Eine positive Bilanz zog Zeh zur Aktion „Sichere Innenstadt“, die sich gegen Alkoholexzesse und Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum wendet. 200 Personen seien in diesem Sommer kontrolliert worden, 32 Fälle führten zu Platzverweisen und einige zu weiteren Ermittlungsverfahren. 2018 werde man die Aktion in Abstimmung mit dem Wehrer Ordnungsamt fortsetzen, so Zeh.