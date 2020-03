von sk

Wegen der Corona-Krise hat die Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt beschlossen, dass bis 3. April die Gottesdienste nicht stattfinden. An den Sonntagen werden trotzdem zu den gewohnten Gottesdienstzeiten die Glocken geläutet als Einladung zum häuslichen Gebet oder zuhause biblische Texte zu lesen. Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet geöffnet.

Eucharistische Anbetungen und Rosenkranzgebete finden weiterhin in kleinem Rahmen statt. Ergänzend zu den bestehenden Anbetungsstunden wurde in der Pfarrgemeinde neu Gelegenheit zur Anbetung geschaffen, jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr.

Bei Todesfällen werden Seelenämter (Totenmessen) ausgesetzt, Trauerfeiern können in kleinem Rahmen, nur im engsten Familienkreis stattfinden. Taufen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Erstkommunionfeiern in der Seelsorgeeinheit werden auf den Monat Oktober verschoben. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Die Gemeindehäuser der Seelsorgeeinheit bleiben geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen und kirchliche Gruppenstunden finden nicht statt.

Für die Pfarrgemeinderatswahl am Sonntag, 22. März 2020 gilt: Es wird keine Wahllokale geben. Eine Präsenzwahl ist nicht möglich. Bitte nur online oder per Briefwahl wählen. Die Pfarrbüros sind besetzt, bleiben jedoch für den Publikumsverkehr geschlossen. Es können telefonisch oder per Mail Messen bestellt und Anliegen oder Fragen auf diesen Wegen vorgetragen werden.

Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen auch in dieser Krisensituation an der Seite der Kranken und Sterbenden. Bei dringlicher Notwendigkeit wenden Sie sich bitte an die Pfarrbüros.