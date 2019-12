von sk

In der Nacht zum Donnerstag, 19. Dezember, wurde auf der Terrasse eines Hauses in Wehr ein Feuer entdeckt. Ein Nachbar war gegen 1.30 Uhr auf den Feuerschein aufmerksam geworden und hatte die Leitstelle verständigt. Die angerückte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte Asche aus einem Ofen, die auf Terrasse entsorgt worden war, einen Sack entzündet haben, in dem Grünschnitt verwahrt wurde.