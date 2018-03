Wehr Arnold Kasar gibt in seiner Heimat ein umjubeltes Konzert

Arnold Kasar gibt in seiner Heimat ein umjubeltes Konzert

Die Heimat einmal ganz anders hören konnten die Besucher des Konzertes von Arnold Kasar. Der Öflinger, der inzwischen in Berlin lebt und sich mit seinen Klavier-Inspirationen einen Namen gemacht hat, gab beim Konzert im Bürgersaal in Wehr einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Im Interview erklärt der Künstler zudem, warum ihn seine Heimat so inspiriert.

Wehr – Ein außergewöhnliches Konzert erlebten die Zuhörer am Samstagabend im intimen Rahmen des Wehrer Bürgersaals – von einem der auszog, wiederkam und begeistert gefeiert wurde. Die Rede ist von Arnold Kasar, der aus Öflingen stammt, in Berlin lebt und als einer der ganz Großen auf dem Feld der Piano-Improvisation anzusehen ist.

Mit seinen Kompositionen ließ Arnold Kasar tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt zu. Melancholisch, ja beinahe traurig kommen die Stücke daher, in denen Kasar viele Erinnerungen an seine Jugend und seine südbadische Heimat musikalisch verarbeitet. Die Zuhörer erlebten ganz besondere Klangwelten. Musik, um sich wegtragen zu lassen auf den Klängen des Wassers oder des Lebens.

Töne, die nach Heimat klingen

Viele der Zuhörer konnten so ihre hiesige gewohnte Heimat mit ganz anderen Augen, oder besser gesagt Ohren, erleben. Aus dem von der Kritik bejubelte Album „Einfluss“, das Kasar 2017 zusammen mit Joachim Roedelius bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht hat, war das Stück „Wehra“ zu hören, mit einer Fülle von Tönen, die nach Heimat klingen.

Aus dem Solo-Debüt-Album „The Piano Has Been Smoking“ von Kasar und einem weiteren Solo-Album „Walk On“ konnten die Zuhörer ebenfalls einige Stücke wie beispielsweise „Jungholz“ hören. Kasar präparierte den Steinway-Flügel des Bürgersaals auch mit Stoff-Flicken und entlockte dem Instrument so ganz neue und spannende Töne. Auch in den Genuss des dunklen, fast traurig anmutenden Timbre des Arnold Kasar kamen die Gäste. Zu Beginn des Konzerts war das Stück „Watercolours“ zu hören, das der Pianist zusammen mit seinem Bruder, dem Gitarristen Kurt Zimmermann erklingen ließ.

Rückkehr zum Klavier

Arnold Kasar betonte: „Ich improvisiere, seit ich Klavier spiele.“ Am Anfang stünde für ihn immer die Improvisation, daraus entstehe alles Weitere. Manchmal sei die Improvisation aber schon das fertige Musikstück, erklärte der Musiker. Kasar arbeitet viel mit Synthesizern und produziert elektronische Musik. Zum Klavier, das Arnold Kasar seit seiner Kindheit begleitet, kehrte er in den vergangenen Jahren jedoch wieder intensiver zurück, wie der Musiker mitteilte.

Quasi als „Vorgruppe“ trat der Wehrer Gitarrist Kurt Zimmermann, er ist der Bruder von Arnold Kasar, erstmals in der Konstellation mit der aus dem Wiesental stammenden Sängerin Alexis Camara auf. Sie legten einen frischen und echten Blues-Sound mit einer ordentlichen Portion Power, Feeling und Dynamik auf.

Mit großer Spielfreude widmeten sie sich Interpretationen von Blues- und Jazzstandards, Rock- und Popklassikern sowie eigenen Songs. Das erstklassige Gitarrenspiel von Kurt Zimmermann harmonierte wunderbar mit der kraftvollen Bluesstimme der Sängerin Alexis Camara, die sich direkt in die Herzen der Zuhörer sang.

Zum Abschluss des Konzerts standen dann alle drei Musiker auf der Bühne. Bei der Blues-Interpretation von „Hoochie Coochie Gal“ wechselte Arnold Kasar vom Klavier zur Mundharmonika.

"Musik ist stark von meiner Heimat geprägt"

Arnold Kasar spricht im Interview über den Auftritt im Wehrer Bürgersaal und erklärt, warum in die Region inspiriert.

Herr Kasar, wie empfinden Sie es, nach Ihrem großen Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie nun im Wehrer Bürgersaal aufzutreten?

Der Auftritt in Hamburg war sicherlich der Höhepunkt für mich im letzten Jahr. Vor dem Konzert in Wehr bin ich aber auch nervös, da ja viele Freunde und Familie da sein werden. Solo-Konzerte zu spielen, ist immer ein besonderer Kick.

Unterscheidet sich das Publikum in Wehr von dem in Hamburg?

Die Elbphilharmonie ist ein einmaliger Konzertraum. Er erzeugt bei den Beteiligten aber auch besondere Erwartungen. In Wehr würde ich gerne die Zuhörer einfach mit meiner Musik, die stark von meiner Heimat geprägt ist, beeindrucken.

In Wehr trat auch Ihr Bruder, der Gitarrist Kurt Zimmermann, auf. Standen Sie schon öfters mit ihm auf der Bühne?

Ja, oft, als ich noch in Öflingen gewohnt habe. Aber nun schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Ich freue mich sehr auf die „Reunion“.

Es waren auch Improvisationen zu hören, zu denen Sie sich von den Bächen und Flüssen Ihrer südbadischen Heimat inspirieren ließen. Was verbinden Sie mit dem Wort „Heimat“?

Ich habe auch einige Songs geschrieben, die von meiner Heimat handeln, einige davon werde ich auch spielen. In den letzten Jahren ist meine berufliche Beschäftigung mit Herkunft/Heimat sehr wichtig geworden. Vermutlich weil ich schon einige Zeit in der „Fremde“ lebe. Eigentlich glücklich und zufrieden, aber die Verbindungen nach Baden zur Familie und fast ein bisschen „Heimweh“ wurden automatisch stärker. Man merkt wahrscheinlich erst nach dem Weggang, wie viel die Heimat einem bedeutet.

Werden Sie demnächst wieder in Ihrer südbadischen Heimat zu hören sein?

Ich hoffe sehr. Im Burghof Lörrach habe ich schon gespielt und ein sehr schönes Konzert im Alte Spritzehus in Öflingen geben dürfen. Ich bin auch privat wieder sehr oft in der Gegend. Mal sehen, was sich ergibt.

Der Pianist, Toningenieur und Musikproduzent Arnold Kasar, mit bürgerlichem Namen Arnold Keser, wurde 1972 in Bad Säckingen geboren. Er gilt als einer der großen deutschen Pianisten auf dem Feld der Klavier-Improvisation. Er tritt als Solokünstler und in verschiedenen Kollaborationen auf. Arnold Kasar stammt aus Öflingen, heute lebt und arbeitet er in Berlin.