Das Kapitel Gemeinderat ist für den 21-jährigen Armin Reiniger vorerst beendet: Mehrheitlich stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend für den Antrag des jüngsten Wehrer Stadtrats auf sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Gremium. Das Amt des Gemeinderat gilt als bedeutendes Ehrenamt, das nicht ohne weiteres aufgegeben werden darf. Laut Gemeindeordnung müssen dafür „wichtige Gründe“ vorliegen, die das Gremium auch bestätigen muss. Reiniger hatte schon vor seiner offiziellen Verpflichtung als Gemeinderat im vergangenen Juli für Schlagzeilen gesorgt, weil er wenige Wochen zuvor einen Gleichaltrigen auf einer Party rassistisch beschimpft und beleidigt zu haben. Weil er auch noch einen Hitlergruß gezeigt haben soll, hatte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen die Ermittlungen aufgenommen, die im Februar mit einem Strafbefehl über 50 Tagessätze zu Ende gingen.

Staatsanwaltliche Ermittlungen oder Strafen gelten laut Gemeindeordnung jedoch nicht als „wichtiger Grund“ für einen Rücktritt als Stadtrat. Reiniger hatte vielmehr eine berufliche Fortbildung geltend gemacht, die es ihm in den nächsten zwei Jahren nicht möglich mache, die Sitzungstermine wahrzunehmen. Auch wenn der Gemeinderat dies mehrheitlich als „wichtigen Grund“ anerkannte, so gab es auch Zweifel daran. Hans-Peter Zimmermann (FDP) bezeichnete die Gründe als „nicht glaubwürdig und vorgeschoben“ und stimmte gegen den Antrag Reinigers. Zwei weitere Räte (Paul Erhart, CDU, und Björn Griener, FDP) enthielten sich der Stimme.

Mehrere Gemeinderatsfraktionen nutzten die Gelegenheit, sich nachdrücklich gegen jede Form von Rassismus und Rechtsextremismus zu distanzieren. Deutliche Worte fand auch Bürgermeister Michael Thater: In der Stadt lebten Menschen mit 83 Nationalitäten, in der Geschichte Wehrs habe man immer von Zugezogenen profitiert, sei es aus Österreich und Bayern zur Zeit Maria Theresias und der Industrialisierung, oder aus Ost- und Südeuropa nach dem zweiten Weltkrieg. „Wenn es etwas gibt, was wir nicht dulden, dann ist es Fremdenfeindlichkeit, Rassisimus und Rechtsextremismus„, so Thater. Karin Gallmann (SPD) kritisierte, dass Reiniger bis heute noch keine offizielle Stellungnahme zu „seinen Entgleisungen“ abgegeben habe und sich bis heute nicht dafür entschuldigt habe. Reiniger selbst fehlte auch in seiner vorerst letzten Gemeinderatsitzung – einmal mehr unentschuldigt.

Als Nachfolgerin für den ausgeschiedenen Stadtrat verpflichtete der Gemeinderat die nach der Stimmenzahl Nächstplatzierte auf der Liste der Freien Wähler: Petra Niedermayer. Die 57-jährige Bankkauffrau war schon in den 90er-Jahren im Wehrer Gemeinderat – damals für die SPD. Sie übernimmt von Reiniger auch die Sitze in verschiedenen Gemeinderatsausschüssen: So ist sie Mitglied im Bau- und Umweltauschuss, sowie stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs- und Finanzauschuss, im Umlegungsausschuss und im Ausschuss für Jugend Senioren und Soziales.