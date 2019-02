von sk

Eine einstürzende Mauer hat am Dienstag in Wehr einen Arbeiter teilweise begraben. Der Mann kam mit Verletzungen an Beinen und Rücken in ein Krankenhaus. Der 29-jährige war gegen 13 Uhr mit Erdarbeiten beschäftigt, als eine Bruchsteinmauer einbrach und ihn bis zum Oberkörper verschüttete. Der Rettungsdienst brachte den Arbeiter zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.