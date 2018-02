Wehr Angenehme Absetzung: Wiiber tanzen in Öflingen für den Bürgermeister

Die Öflinger Wiiber gestalten für ihren Bürgermeister Michael Thater die Absetzung äußerst angenehm. Sie tanzen für ihn und nehmen ihn nach einer Aufnahmeprüfung großzügig als neues Mitglied im Handarbeitskreis Öflingen auf.

Öflingen – Bürgermeister Michael Thater ist neues Mitglied im Hakö, dem Handarbeitskreis Öflingen. Bei der Wiiberrätschede im Rathaus zu Öflingen bestand Thater am Donnerstag die Aufnahmeprüfung, obwohl Eigenschaften wie humorvoll, selbstkritisch und Grundkenntnisse in Kochen und Backen gefordert waren. Zumindest Letzteres besitze er nicht, musste der Bürgi zugeben.

Die Tatsache, dass der Hakö offenbar dringend männliche Mitglieder braucht, um die politisch korrekte Männerquote zu erfüllen, sicherte Thater wohl die Mitgliedschaft. Und das, obwohl er als Bürgermeister einer alten Textilstadt bei der Aufnahmeprüfung nicht mal mit dem Webrahmen zurecht kam – peinlich, peinlich. Doch Thater wäre nicht Thater, wenn er nicht gleich die passende Erklärung parat gehabt hätte. „Mit einem richtigen Webstuhl kenne ich mich aus, mit so einem Kinderwebrahmen nicht.“

Die Wiiber lieben ihren Michael und so hatten sie sich wieder einiges einfallen lassen, um ihm seine Absetzung beim Wiiberklatsch so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Öflinger „Wöschwiiber“ baten vor dem Rathaus zum Tanz. Zu „Schüttel dein Speck“ von Peter Fox ließen sie für den Bürgi die Hüften kreisen und die Popos wackeln. Da macht der Job des Bürgermeisters Spaß.

Das Thema Bürgermeisterwahlen blieb übrigens beinahe komplett außen vor. Die Öflinger Wiiber sind sich offenbar jetzt schon sicher, dass ihnen beim Wiiberklatsch 2019 auch wieder ihr Michael die Tür zum Rathaus öffnen wird.

Nur die „Wilde Flotte Wiiber“, die seit 2007 in der Wiiberfasnacht unterwegs sind, machten das Thema Bürgiwahl kurz auf. „Starke Frauen regieren die Welt“, machten sie Thater deutlich, dass das Ergebnis am 25. Februar vielleicht doch noch nicht so richtig feststeht. Ansonsten zeichneten die Wilde Flotte Wiiber in ihrem Liedbeitrag ein eher düsteres Bild von Wehr. „Jeder weiß, doch keiner wills sage, do strahl nur no de Lachegrabe.“ Und der auch nur, weil dort jetzt „Atommüll“ gelagert wird. Dass der Atommüll keiner ist, ist dabei nicht so wichtig, ein wenig Drama gehört bei den Wiibern eben immer mit dazu.

Am Donnerstag hielten sie das Regierungszepter in Öflingen in der Hand und wenn die Wiiber regieren, dann wird es närrisch.