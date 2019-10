von Ralph Lacher

In Hasel hat die Landwirtschaft trotz großer Entwicklung des Dorfes nach wie vor eine nicht unerhebliche Bedeutung. Die landwirtschaftlichen Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in Hasel sind seit einigen Jahren verstärkt auf dem Sektor Direktvermarktung engagiert und wissen darum, dass es in diesem Bereich gilt, aktive Außenwerbung zu betreiben.

Wichtigster Anlass dabei der „Hasler Bauernmarkt“, der am Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Dreschschopf hinter der Erdmannshöhle stattfinden wird und das schon zum 32. Mal. Veranstalter des traditionsreichen Bauernmarktes am Samstag sind der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV), Ortsgruppe Hasel um Vorsitzenden Martin Bachthaler und die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Helmut Kima als Schirmherr.

Kima war einst auch Initiator des Bauernmarktes, der ab 1999 zuerst zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, seit einigen Jahren nur noch im Herbst veranstaltet wird. Am Samstag werden die Landwirte beim 32. Hasler Bauernmarkt das anbieten, was sie auch in der Direktvermarktung offerieren, also jahreszeitliche Produkte von ihren Feldern, aber auch Speck und Wurstwaren, Hausmachernudeln und Bauernbrot.

Kunsthandwerk und Dekoartikel

Es gibt auch Schnäpse und weitere Spirituosen aus Hasler Brenngeschirren. Erworben werden können dazu Frische-Produkte wie Obst, Äpfel, Birnen, Nüsse, Kürbisse und Honig sowie Milchprodukte der Schwarzwaldmilch Freiburg, an die die Hasler Milchbauern ihre Frischmilch liefern. Geben wird es außerdem ein recht vielfältiges Spektrum an Kunsthandwerk einschließlich Vorführungen. Auch Dekorationsartikel und Spielzeug aus Holz kann erworben werden.

Neuer Wein aus dem Markgräflerland

Selbstverständlich gibt es beim herbstlichen Bauernmarkt in Hasel auch „neuen Wein“ aus dem Markgräflerland. Mit von der Partie wieder die örtliche Gastronomie mit zur Jahreszeit passender Kost sowie der BLHV mit Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es eine Spiel- und Bastelecke, Kutschfahrten sowie einen kleinen Streichelzoo. Es wird auch frischer Apfelsaft gepresst. Nun hofft man in Hasel nur noch auf günstiges Wetter, dann stets einem kleinen, feinen Volksfest rund um die regionale und saisonale Erzeugung von Nahrungsmitteln nichts im Wege.