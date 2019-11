von Hrvoje Miloslavic

„Reini Närvesach“ – eine turbulente, im alemannischen Dialekt gehaltene Verwechslungskomödie aus der Feder von Wolfgang Binder hatte am Donnerstag Premiere im Pfarrheim Öflingen. Nicht zu viel versprochen hatte die Theatergruppe Wehr und Öflingen unter der Regie von Uli Meier. Die Ankündigung, „keine Haftung für entzündete Lachmuskeln“ übernehmen zu wollen, kam nicht von Ungefähr. Überzeugen konnte das zehnköpfige Schauspielerensemble durch ein intensives Bühnenspiel, das ein sichtlich entzücktes Premierenpublikum hinterließ.

Ein unerwartetes Ende: Uli Meier, Susanne Kladisch und Stefan Braun. (v.l.) | Bild: Hrvoje Miloslavic

Da fehlte keine Zutat, wie es von einem im besten Sinne „einfachen“ Theaterstück erwarten wird: Das Ehepaar Schmidt hat finanzielle Probleme. Zum Leidwesen von Madelaine (Susanne Kladisch) will Stefans (Stefan Braun) Schriftstellerkarriere nicht so recht in Gang kommen. Nun gilt es jedoch jeden schlechten Eindruck auf Madelaines reiche Tante Käthi aus Kanada (Nicole Schmidt) zu vermeiden, die sich ausgerechnet während Stefans Abwesenheit zum Besuch angekündigt hat: „Andere Umstände“ sind nicht immer ein Fall für den Gynäkologen – und es kommt, wie es kommen muss: Missverständnisse führen zu Notlügen, die ihrerseits falsche Annahmen, Verwechslungen und emotionale Gemengelagen zur Folge haben, die an diesem Theaterabend an Unterhaltsamkeit nichts zu wünschen übrig ließen.

Regisseur Uli Meier war auf der Bühne als Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Dossenbach zu sehen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Nach und nach mutieren in der Wahrnehmung der Bühnenrollen Tante Käthe zur Putzfrau, der Gerichtsvollzieher (Uli Meier) zum von Schwiegermutter Margot gehassten Filialleiter der Poststelle in Öflingen, der Dorf- und Bühnendepp „Lumi“ (Andreas Kramer) zu Madelaines Ehemann und Stefans Literatur-Agent Harry (Sigfried Griener) zur biologischen Ursache einer Schwangerschaft, die es von Anfang aber nie gegeben hat. Nach und nach, der geneigte Zuschauer ahnt es schon, klärt sich die zum Verwechslungschaos verdichtete Handlung auf. Doch auch das aufklärende und erlösende Happy End hat eine faustdicke Überraschung zu bieten.

Eine intensives Bühnenspiel boten auch Anna Meier und Stefan Braun. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Wie Dorftheater mit einem deutlichen Schuss Selbstironie funktioniert, zeigte die Theatergruppe unter der Regie von Uli Meier. Als völlig unbegründet erwiesen sich möglich Befürchtungen, wonach das Genre der Verwechslungskomödie, alltägliche Archetypen, Charakterstereotypen und vorhersehbare emotionale Reflexe einen abgenutzten Komödienneuaufguss zum Ergebnis haben könnten.

Susanne Kladisch (r.) und Niciole Schmidt hatten die Lacher auf ihrer Seite. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Zu verdanken war dies aber auch einer altgedienten Theatertruppe, die bei allem komödiantischen Klamauk Züge professioneller Bühnenpräsenz für sich in Anspruch nehmen kann. Allen voran präsentierten sich Susanne Kladisch und Stefan Braun in schauspielerischer Hochform. Absolut überzeugen konnte Nicole Schmidt in der charmant-bissig inszenierten Rolle der Tante Käthi.

Show-Down auf der Bühne: Die Theatergruppe Öflingen bot ein intensives Bühnenspiel. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Einen eigenen Kabarettabend hätten die von „liebevoller Vertrautheit“ beseelten verbalen Gehässigkeiten zwischen Stefans Schwiegereltern, gespielt von Thomas Gallmann und Veronika Matt, füllen können. Als unverwechselbar bestätigte sich die Erscheinung des Uli Meier als Gerichtvollzieher, der eine alte Weisheit bestätigte: Es will gelernt sein, im richtigen Moment auf der Bühne nichts zu sagen und doch alles zum Ausdruck zu bringen. Das Publikum kam am Premierenabend in den Genuss einer sehr unterhaltsamen Vorstellung, die zweifellos eine größere Resonanz verdient gehabt hätte. Der Besuch einer der sieben weiteren angesetzten Aufführungen in Öflingen und Hasel (siehe Infobox) sei ausdrücklich empfohlen.

Wahre Freundschaft gibt es nur unter Männern: Thomas Gallmann und Uli Meier (r.). | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die Theatertruppe und ihre weiteren Aufführungstermine