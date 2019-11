Es ist still geworden um das Projekt Rheinliebe, seit der Gemeinderat Wehr im Februar 2017 die Teilnahme an dem länderübergreifenden Projekt beschlossen hat. Doch der Eindruck täuscht, weiß der Umweltbeauftragte Clemens Thoma.

Hans-Thoma-Impressionen: Inspiriert von den Werken des bekannten Landschaftsmalers Hans Thoma sollen an besonders schönen Stellen des Uferweges Sitzgelegenheiten entstehen. Bei entsprechender Genehmigung sowie gutem Wetter könnte der Bauhof hier bereits in diesem Jahr tätig werden, erklärt Thoma. Wie schon vor 150 Jahren sollen Spaziergänger an zwei Stellen mit naturnahen Sitzgelegenheiten den Rheinblick genießen können, so wie sie einst auch der berühmte Bernauer Landschaftmaler in seinen Bilder darstellte. | Bild: Julia Becker

Am 7. November fiel in der federführenden Stadt Rheinfelden auf dem Sunnebuggele der Projektstartschuss mit dem Spatenstich für einen Aussichtspunkt. Wenn bei den Genehmigungen alles glattgeht, könne noch in diesem Jahr mit dem Hans-Thoma-Blick in Wehr begonnen werden, sagt Clemens Thoma.

Internationale Rheinliebe Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Basel 2020 haben sich 20 Städte und Gemeinden in Deutschland, der Schweiz und Frankreich zur Projektgruppe IBA Rheinliebe zusammen geschlossen. Ziel ist es, das Rheinufer von Stein und Bad Säckingen bis Bad Bellingen und dem französischen Kemps attraktiver zu machen. Das Projekt wird als Leuchtturmprojekt von dem europäischen Regionalprogramm Interreg aus EU-Mittel sowie von der Schweiz und Liechtenstein gefördert. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.rheinfelden.de und www.iba-basel.net).

„Im Hintergrund lief viel Planung, Förderanträge wurden gestellt. Allein Wehr bekommt die vier geplanten Maßnahmen mit 200.000 Euro zu 80 Prozent gefördert, die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 280.000 Euro.“ Bei der Vielzahl an geplanten Maßnahmen könne es auch etwas länger dauern. Aber die Zusammenarbeit sei sehr gut, so Thoma.

Besonders mit den Nachbargemeinden Schwörstadt und Bad Säckingen würde man sich viel abstimmen, um gemeinsam das Rhein­ufer aufzuwerten. Aktuell sind die vier für Wehr geplanten Projekte in der Genehmigungsphase, erklärt Thoma.

Rhein-Wehra-Kliff: Wohl am auffälligsten wird die Veränderung am Ostufer der Wehra­mündung. Hier soll ein Aussichtsturm ein optimaler Ausblick auf die beiden Flüsse und das Schutzgebiet ermöglichen. Ergänzend sollen touristische und naturkundliche Informationen angeboten werden. | Bild: Julia Becker

Denn am Rhein gelte es, besonders auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Von der Vogelwelt bis hin zu den Laichgründen müsse genau geprüft werden, ob die Bauvorhaben negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten.