Wehr Aluminiumsteg überspannt die Wehra

Mit viermonatiger Verspätung wurde am Montag der neue Übergang beim Schwimmbad fertiggestellt.

Fast auf den Tag genau sechs Monate nach Abbruch des alten Holsteges über die Wehra gibt es endlich einen Ersatz: Am Montagnachmittag wurde der neue Aluminiumsteg beim Schwimmbad angeliefert und sofort montiert. Eigentlich hätte der Steg schon Ende Oktober fertig sein sollen – doch eine nicht enden wollende Pannenserie führte immer wieder zu Verzögerungen. Zuletzt waren teile der Brücke in einer falschen Farbe eloxiert worden, was nochmals zu einer Verschiebung der Lieferung führte. Nun ist die 25 Meter lange und 4700 Kilogramm schwere Brücke aber fertig. Am Montagabend konnte Bürgermeister Michael Thater im Bauauschuss Vollzug melden. Einige Anpassungsarbeiten an den Übergängen und die Installation der Beleuchtung steht in den nächsten tagen noch an. Vor allem Badegäste des Hallenbades mussten in den vergangenen vier Monaten Umwege in Kauf nehmen.