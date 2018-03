Wehr Altslasten in der Breitmattstraße machen Sorgen

Stadt saniert 620 Meter Straße in drei Jahren

Seit nunmehr zehn Jahren steht die Breitmattstraße auf der Wunschliste der großen städtischen Sanierungsmaßnahmen – doch immer wieder wurde sie aus Kostengründen aufgeschoben. In diesem Jahr soll die Erneuerung der, wie Bürgermeister Michael Thater sagt, "unzweifelhaft schlechtesten Wehrer Straße" nun endlich beginnen. Bis zu drei Millionen Euro schätzt er die Kosten für die gesamte Maßnahme. Auch in finanziell guten Jahren ist solch eine Summe nicht auf einen Schlag zu schultern. Die 620 Meter lange Straße zwischen Waldstraße und Lindstraße wurde deshalb in drei Bauabschnitte aufgeteilt, die in den nächsten drei Jahren abgearbeitet werden sollen. Die Ausschreibung für den etwa 259 Meter langen Abschnitt 1 zwischen Waldstraße und Storchensteg soll nun in den nächsten Wochen erfolgen, Baubeginn könnte noch im Frühjahr sein. "Ein Jahr sollte man für jeden Bauabschnitt rechnen", erklärte der planende Ingenieur Christian Raiber den Mitgliedern des Bauauschusses.

Laut städtischem Bauamt wurde die Breitmattstraße im Jahr 1914 angelegt und wurde seitdem nur punktuell erneuert. Nicht nur an der Oberfläche reihen sich Schlagloch an Schlagloch. Auch im Untergrund stehen einige Reparaturen an: So wird das gesamte Versorgungsnetz, also die Wasserleitung – sie stammt aus dem Jahr 1911, und dem Abwasserkanal erneuert. Geplant ist, die Leitungen bsi an die Grundstücksgrenzen auszuwechseln. Bei Bedarf könnte – unter finanzieller beteiligung der Grundstückseigentümer – auch die Hausanschlüsse ausgewechselt werden. Auch das Stromnetz des Energiediensts wird künftig unter der Erde verlaufen.

Unter der Oberfläche schlummern auch einige Unbekannte in Form von Altlasten. Der untere Teil der Breitmatt diente vor Jahrzehnten nämlich als Müllkippe. Bei Probebohrungen wurde schon ein hoher Teeranteil festgestellt. Teilweise könnte das Material wieder eingebaut werden, so der Altlasten-Experte Thomas Dobrinski. Bei höheren Belastungen sei aber eine Behandlung oder gar eine Deponierung notwendig. "Wir haben auch schon Werte gemessen, die eine Ablagerung auf einer Hausmülldeponie ausschließen. Das wird dann richtig teuer", so Bürgermeister Thater, der Mehrkosten in einem sechsstelligen Bereich einkalkuliert.

Die künftige Gestaltung der Breitmattstraße soll als Musterbeispiel für künftige Sanierungsmaßnahmen dienen. Statt hoher Bordsteine soll es nur noch ein Tiefbord geben – an Kreuzungen und Einmündungen sollen Gehweg und Straße sogar auf dem selben Niveau liegen und damit Rollstuhl- und Rollator-tauglich sein. Gehweg und Straße werden allerdings durch einen dreizeiligen Verbundstein aus Granit abgegrenzt.

Ausgiebig diskutierte der Bauausschuss, wie künftig die Parkplätze angelegt werden sollen. Hier bot die Breitmattstraße in der Vergangenheit immer wieder Konfliktstoff, weil Anwohner mit ihren Fahrzeugen eine zusätzliche Verkehrsberuhigung erzwangen. Einig sind sich nun die Gemeinderäte, dass das Parken künftig nur noch auf dafürfür vorgesehenen Plätzen möglich sein soll. Auf eine bauliche Abgrenzung der Parkplätze oder die Pflanzung von Bäumen als optische Fahrbahnverengung soll aber verzichtet werden, wie die Mehrheit des Bauausschusses befand. Eine simple Markierung der Parkplätze mit Farbe – ähnlich wie in der Talstraße – sei nicht nur kostengünstiger, sondern auch flexibler und für den Winterdienst leichter zu befahren. Bis zu 19 Parkplätze könnten innerhalb des ersten Bauabschnittes ausgewiesen werden, informierte Stadtbaumeister Helmut Wunderle. Ob es tatsächlich so viele werden, ist aber noch nicht entscheiden: Vor allem die im Süden der Breitmattstraße ansässigen gewerbtreibenden meldeten aufgrund der engen Verhältnisse für den Anlieferverkehr Bedenken an. Bürgermeister Thater sagte zu, dass diese Frage in enger Abstimmung mit den Anwohnern geklärt werde.

Mit Blick auf eine verbesserte Internetversorgung wird die Stadt auch Leerrohre für ein künftiges Glasfasernetz verlegen. Das Stadtbauamt hat schon mehrfach bei den Telekommunikationsanbietern angefragt. Dort gibt es aktuell allerdings noch kein Interesse, Glasfaserleitungen zu verlegen.