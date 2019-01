von Gerd Leutenecker

Am Freitagabend bebte die Seebodenhalle. Zehn "Altherren"-Mannschaften hatten ihr 34. Wehrer Hallenfußball-Turnier. Dem FC Wehr gelang erneut ein abwechslungsreiches Fest für die Altstars aus der gesamten Region. Mit den Elsässern vom FC Bartenheim und den Aargauern vom FC Stein kamen unberechenbare, weil aus dem früheren Spielbetrieb unbekannte Fußballspieler zum Turnier. Dem FSV Rheinfelden gelang der deutliche Sieg, die Vorjahressieger vom SV Weil schwächelten.

Hannes Zwierza macht seit Jahren das Organisatorische beim AH-Turnier. Die Abläufe sind eingeübt, dennoch musste Zwierza stellenweise etwas zaubern, damit allen Gästen von Anfang an alles genehm wird. Dem straffen Zeitplan musste Folge geleistet werden, ab 18.30 Uhr startete der Spielbetrieb. Derweil "ist der erste Meter Bier gleich zum Turnierstart über die Theke gegangen", schmunzelte der FC-Freizeitkneipier Michael Sutter. Spaß, durchaus ein freundschaftliches Wiedersehen, aber auch die alten Rivalitäten vergangener Glanztagen beherrschten das fußballerische Szenario rund um die Besucherränge. Fair Play ging einfach über die Lippen, die Spiele selber zeigten stellenweise etwas zu viel Ehrgeiz. Einzelfälle, aber beide Schiedsrichter hatten durchweg konsequent gepfiffen und Fingerspitzengefühl gezeigt. Bis hin zur Zeitstrafe reichte noch in vorgerückter Stunde im kleinen Finale die Schiedsrichterentscheidung.

Nichts mit Alt-Herren, die Fußballspiele waren spritzig und schnell. Bild: Gerd Leutenecker | Bild: Gerd Leutenecker

Mit der Spielweise bei Hallenturnieren wird den Fußballern wegen der fliegenden Wechsel nicht ganz so viel Kondition abverlangt. Nach drei Minuten powerpressing kann außerhalb vom Spielfeld verschnauft werden. Das wendete häufig auch das Spielgeschehen. Schon im zweiten Spiel offenbarte diese Taktik zwischen dem FC Stein und dem Titelverteidiger SV Weil das Potential. Die Weiler setzten eine deutliche Duftmarke; permanenter Druck nach vorne und die Partie war nach zehn Minuten gewonnen. Selbst nach 22 Uhr waren kraftzehrende Spiele eher die Regel. Die AH vom FC Wehr trat im ersten Halbfinale gegen den FSV Rheinfelden an, der SV Schwörstadt gegen SV BW Murg im zweiten. Das kleine Finale gewann der FC Wehr im 9-Meter-Schießen gegen die Schwörstädter. Das Finale ging an den FSV Rheinfelden. Nach zehn Minuten war unentschieden, die Mannen vom SV BW Murg schwächelten bei der Zielgenauigkeit im 9-Meter-Schießen. Zusammen ging’s zur Siegerehrung, davor aber noch mit reichlich Stärkung am Bierbrunnen.