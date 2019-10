von Hansjörg Bader

In der Pfarrgemeinde Wehr hat das Hochfest Allerheiligen am 1. November stets eine besonders würdige Note, steht doch das Gedenken an die Verstorbenen im Mittelpunkt einer besonderen Gedächtnisfeier.

Das Hochfest Allerheiligen wird in der Pfarrei Sankt Martin seit Menschengedenken begangen. Im Laufe der Jahre allerdings mit einigen Veränderungen, wie ein Blick in die Wehrer Kirchenchronik verrät. Die wohl bedeutendste führte Stadtpfarrer Matthias Kirner ein.

Eine Kerze für jeden Verstorbenen

Der Leiter der Seelsorgeeinheit Wehr stellt ein besonderes Gedenken in den Mittelpunkt des Gedächtnisgottesdienstes am Nachmittag. Während der Geistliche die Namen der Verstorbenen der Pfarrei des vergangenen Jahres vorliest, entzünden Ministranten für jeden einzelnen eine Kerze im Altarraum der Kirche.

Das Kerzenlicht hat in der Religion eine besondere Symbolik und steht in enger Verbindung zur Sonne als Quelle des Lebens und für Nähe zu den Toten. Deshalb können die Kerzen nach der Allerheiligenfeier mitgenommen und auf die Gräber gestellt werden.

Was in Wehr zu Allerheiligen nicht mehr stattfindet, ist der früher übliche offizielle Gräberbesuch. Mit einer Prozession von Geistlichen, Ministranten und unter Mitwirkung des Kirchenchores wurde dieser begangen.

An mehreren Stationen auf dem Friedhof war für die Toten gebetet und gesungen worden. Bereits viel früher abgeschafft wurde ein zweiter Gräberbesuch, nämlich der zu Kirchweih (Chilbi), Mitte Oktober. Zwei innerhalb von drei Wochen, das war selbst den Kirchenleuten dann doch zu viel.

Kirchencafé im Pfarrzentrum

Eine neue Einrichtung der Pfarrgemeinde gibt es indes in diesem Jahrzehnt: das Kirchencafé im Pfarrzentrum. Geöffnet an Allerheiligen ab 13.30 Uhr und durchgeführt von der kirchlichen Hemma-Gruppe.

Offen für die Besucher des Gedächtnisgottesdienstes und des Friedhofs, aber auch als Treffpunkt für die ganze Bevölkerung. Eine schriftliche Einladung zur kirchlichen Feier wie auch zum Besuch des Kirchencafés haben alle Angehörigen erhalten, die in der Zeit von Allerheiligen 2018 bis heute den Tod eines Familienmitgliedes zu beklagen haben.

Das Allerheiligenfest wurde im 9. Jahrhundert von Papst Gregor IV. eingeführt. Begangen wurde es zunächst am ersten Sonntag nach Pfingsten, dann auf den 1. November verschoben. Allerseelen: Ein Totengedenken stand schon immer in den Geschichtsbüchern der Kirche. 998 legte Odilo von Cluny Allerseelen auf den 2. November. Seit 1915 gilt dies Datum für die gesamte Kirche.