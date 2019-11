von sk

Ein betrunkener Mann brach am Montagabend in eine Tankstelle in Wehr eing. Zeugen bemerkten dies und verständigten die Polizei, so dass der Mann noch in der Nähe festgenommen werden konnte. Der 23 Jahre alte Mann steht im Verdacht, gegen 23.40 Uhr eine Scheibe am Verkaufsraum der Tankstelle eingeschlagen zu haben. Er deckte sich dann mit Zigaretten und alkoholischen Getränken ein und flüchtete zu Fuß. Dabei verlor er einen Teil seiner Beute. Noch hinter dem Gebäude konnte der Mann von einer Streife gestellt werden.

Zeugen gesucht

Der Tatverdächtige war stark alkoholisiert. Ein Test ergab rund 2 Promille. Auch hatte er sich leichte Schnittverletzungen zugezogen. Nach der medizinischen Versorgung und der angeordneten Blutentnahme wurde der Verdächtige in Haft genommen. Wie sich herausstellte, wurde nach dem Mann gefahndet. Er war nach einem Freigang nicht in die zuständige Justizvollzuganstalt zurückgekehrt. Nicht ausgeschlossen werden kann derzeit, dass er einen Komplizen hatte. Deshalb sucht die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741/8316-0) nach weiteren Zeugen.