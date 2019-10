von Ernst Brugger

Die Benefizveranstaltung zum diesjährigen 100-jährigen Jubiläum der Freien Wähler Wehr und Öflingen sei der Höhepunkt im Jubiläumsjahr, sagte deren Vorsitzender Eugen Mulflur bei der Begrüßung der etwa 100 Besucher am Freitagabend in der Stadthalle. Es sei ein Anliegen der Freien Wähler gewesen, für die Bürger der Stadt etwas Besonderes zu tun, begründete Mulflur die Veranstaltung zu Gunsten der Wehrer Bürgerstiftung. Und das Programm war ein heiterer Kabarettabend, wie man ihn in der Stadthalle selten geboten bekommt.

Als Vertreterin des Gemeinderates im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Wehr, bedankte sich die zweite Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Kramer-Rempe bei den Freien Wählern für die Benefizveranstaltung für die Bürgerstiftung. Diese sei eine der wichtigsten Einrichtungen der Stadt, umriss die Stadträtin die bedeutenden Aufgaben der Stiftung, welche unmittelbar gemeinnützige Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens und der Seniorenhilfe in der Stadt wahrnehme.

Als schwäbischer Professor philosophierte der Mundard- Kabarettist Thomas Rühl über Sinniges und Unsinniges. | Bild: Ernst Brugger

Für den Benefizabend hatten die Freien Wähler neben dem musikalischen Quartett „Die Wilden Wälder“ auch den Kabarettisten Thomas Rühl verpflichtet, seines Zeichens auch Stadtrat der Freien Wähler in Aalen im Ostalbkreis. Und allesamt kamen sie beim Publikum gut an. Zunächst Thomas Rühl als schwäbischer „Bruddler“, der als Mundartkabarettist auch über die Sprache und Ernährungsgewohnheiten der Schwaben bruddelte. So seien Kartoffeln für den Schwaben nur genießbar, wenn sie zuvor durch ein Schwein gegangen sind. Anschließend erkennbar an ihrem alemannischen Gesang die „Wilden Wälder“ als Ureinwohner des Hochschwarzwaldes. Wobei es sich aber, entgegen ihres Namens, um umgängliche, zahme und humorvolle Gesellen handelt.

Wehr Ein stolzes Jubiläum: Wehrer Freie Wähler werden 100 Jahre alt Das könnte Sie auch interessieren

Mit Gitarren, Percussion und Melodika besingen sie Leben und Leid im Hochschwarzwald. Ihre Lieblingssongs und Geschichten sind Themen aus dem urigen heimatlichen Wälderalltag. So seien einige kleine Täler im Hochschwarzwald erst vor wenigen Jahren entdeckt worden. Gesanglich bewegen sie sich auch Hinterwälderisch mit hintergründigem Humor und pointierte Kritik an Politik und Gesellschaft mit viel Wahrheit. So über die Höllentalbahn und die Deutsche Bahn. Aber auch philosophische Songs bauten sie ins Programm mit ein: Wie beispielsweise ein Lied über eine High-Tech-Waschmaschine, die nach dem Sinn des Lebens fragt. Und so ganz nebenbei rühmten sich die Wälder den ersten Song über ein Gemüse geschrieben zu haben, nämlich über den Sellerie. In der Pause bot die Flämmli-Zunft übrigens dann eine leckere Kürbissuppe und selbstgebackenes Brot sowie Getränke an.

Wehr Freie Wähler feiern Pioniere der Kommunalpolitik Das könnte Sie auch interessieren

Im zweiten Teil dann nochmals Thomas Rühl alias „Prof. Dr. schwab Karle Käpsele“. Als akademisch vorgebildete Berufsschwabe philosophierte er zu einem Auditorium aus Studenten und „Studierenden“. Einige gehörige satirische Lektionen erteilte das Käpsele den Köchen und Kochsendung im Fernsehen. Neben seinen philosophischen Gedanken über die schwäbischen Sprache sinniert der Kabarettist auch über den „homo suebicus verus“, den Urschwaben, der auf die rote Liste zu geraten drohe. Auch beeindruckend die satirische Betrachtungen, wie über das Navi im Auto oder die Ehefrau als richtungsweisende Beifahrerin. Umwerfend komisch und pointenreich auch seine heiteren Gedanken zu unsinnigen Gedenktagen, so über den „Tag des Schlafes“, auf den tagsdrauf der (un)sinnige Tag des öffentlichen Dienstes“ folge.