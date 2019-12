von Michael Gottstein

Wenn Musiker ihre Instrumente beherrschen, ist das gut. Wenn sie außerdem Stücke auswählen, die vielen Menschen gefallen, ist das noch besser. Und wenn sie zudem ihre Auftritte professionell verpacken und ein optisches Spektakel bieten, dann ist das Akonima: Am Samstagabend bot der Verein eine fulminante Show in der ausverkauften Wehrer Stadthalle.

Das Akonima-Orchester mit seinem Leiter Vadim Fedorov (Mitte). | Bild: Michael Gottstein

Auch die 20 „Akonima Kids“, die von Donata Grande unterrichtet werden, wussten sich zu präsentieren: In Reih und Glied hielten sie Einzug und zeigten mit rhythmischem Stampfen, Klatschen und Blockflötenspiel, dass sie sich schon mit den musikalischen Grundlagen befasst hatten. Im zweiten Teil spielten sie kleine Akkordeons, und im Hintergrund teilten sich jeweils drei bis vier Kinder ein Keyboard, um kleine Lieder – teils mehrstimmig – aufzuführen. „Toll, was sie in drei Monaten gelernt haben“, lobte Dennis Affeldt, der souverän durch das Programm führte.

Das Akkordeon-Rockorchester Akonima sorgte für Stimmung in der Wehrer Stadthalle. | Bild: Michael Gottstein

Um auch Zuschauer mit einem traditionelleren Geschmack zu bedienen, wurde 2018 das Generationenorchester „Sound Mix“ gegründet. Langjährige Mitglieder und Anfänger wurden von der erfahrenen Dirigentin Anna Kisner zu einem Ensemble geformt, das mit „Highland Cathedral“, „Winter Wonderland“ und dem Lied „Rot sind die Rosen“ bewies, dass man das Akkordeonrepertoire behutsam modernisieren kann. Für den Beifall bedankte sich das Orchester mit zwei Zugaben.

Trugen dessen Mitglieder schwarz-weiße Kleidung, so deutete sich optisch ein Wandel an, als das Akkordeon-Rockorchester Akonima die Bühne betrat. Dessen „Uniform“ bestand aus der Farbkomposition Rot-Schwarz, die für Feuer und Leidenschaft steht. Nebelschwaden waberten über die Bühne, Lichtblitze zuckten durch den Raum, Schweinwerfer wanderten die Reihen der Musiker und Zuschauer ab, und passend zur jeweiligen Stimmung des Stücks erstrahlte die Bühne in diversen Farben: Das Rezept des Vorsitzenden Markus Reif „Akonima rocking all over the world“ bewährte sich zum achten Mal.

Stimmgewaltig trumpften die Solistinnen Brigitte Licini und Nicole Kropf in dem schwungvoll-melodischen ABBA-Klassiker „Waterloo“ auf, kraftvoll und selbstbewusst wurde die „rockigere“ Nummer „Eye of the tiger“ dargeboten. Das Orchester hatte auch den Mut, abgründigere Titel aufzunehmen. „Hotel California“ besingt die alptraumhafte Seite des amerikanischen Traums und die Dekadenz der 1970-er Jahre. „Das Lied ist das, was der Mensch darin sieht“, meinte Moderator Dennis Affeldt. Brigitte Licini hatte das Stimmvolumen, das Temperament und das Timbre für dieses düstere Lied. Auch Nicole Kropf zeigte in „Objection“, dass sie die Kunst des gewollt aggressiven Sprechgesangs beherrscht. Ein Kontrastprogramm war „Girls, Girls“, in dem das Orchester seine Freude an rasanten Läufen und mitreißenden Accelerandi auslebte – schließlich ist der Leiter Vadim Fedorov ein professioneller Akkorden-Virtuose.

Das Akkordeon-Orchester „Sound mix“ unter Leitung von Anna Kisner. | Bild: Michael Gottstein

Nach der Pause setzte Akonima mit „Santiano Medley“, „Let me entertain you“ und „Lady Marmelade“ das Programm nahtlos in temperamentvoller Weise fort. In „I will do anything for love“ zeigten die Musiker, dass sie sich auch auf lyrische Abschnitte und gediegene Klangschönheit verstehen. Das Schlagzeug durfte mit einem imponierenden Solo in „Hold the line/Africa“ hervortreten. Ein Höhepunkt war der „Highway to hell“ in der Interpretation Brigitte Licinis, die ihre Stimme nicht schonte, sondern rückhaltlos einsetzte, um die Leidenschaft dieses Stücks auszudrücken. Das galt auch für „I will survive“. Mit einer Rock-Nummer und Zugaben verabschiedete sich das Orchester vom begeisterten Publikum.