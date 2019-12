von Michael Gottstein

Das Adventskonzert des Musikvereins Öflingen in der Schulsporthalle war so gut besucht, dass die Vorsitzende Ilona Kunzelmann ein „Luxusproblem“ hatte: „Wir mussten zusehen, dass wir alle Gäste unterbringen konnten.“ Der Star des Adventskonzerts war ausnahmsweise kein Solist, sondern die neue Uniform des Musikvereins.

Noch, aber nicht mehr lange, in den altgedienten Uniformen: Der Musikverein Öflingen unter Leitung von Rolf Gallmann. | Bild: Michael Gottstein

Zu den pathetischen Klängen von „Also sprach Zarathustra„ von Richard Strauss hielten die Aktiven nach der Pause Einzug in der neuen Uniform. Sie zeige „Einflüsse der Tracht“, so Ilona Kunzelmann, denn die Herren dürfen die grauen Krawatten bei Gelegenheit durch eine Kordel ersetzen. Die Damen haben die Wahl zwischen Röcken und Hosen, und die rote Weste ist eine Reminiszenz an die alte Uniform. Die Farben der neuen Einheitskleidung changieren je nach Lichteinfall: So schillern die Hosen und Röcke in Anthrazit oder Schwarz, und die petrolfarbenen Jacken können blau, grünlich oder grau aussehen. Erleichtert im wahrsten Sinne des Wortes sind die Musiker, dass die alten, schweren Schurwollhosen nun den leichten Hosen aus Stretch-Stoff weichen müssen.

Der Musikverein Öflingen präsentiert sich in den neuen Uniformen. | Bild: Michael Gottstein

Moderator Jürgen Bäumle führte nicht nur wortgewandt durch den Abend, sondern auch die diversen Uniformen vor. Jedes Musikstück war einer Epoche gewidmet und wurde von einem selbstgedrehten Filmchen eingeleitet. Der erste Film zeigte Musiker, die sich in Frack, Zylinder und mit Schnauzbärten zur Probe trafen. Passend zu Glanz und Gloria der Kaiserzeit spielte das Aktivenorchester unter Leitung von Rolf Gallmann die brillante Fanfare von Thiemo Krass.

In den 1950er Jahren wurde die grüne Öflinger Uniform ein- und Bernsteins „West Side Story„ uraufgeführt: Da lag es nahe, diese moderne Adaption des Romeo-und Julia-Stoffes ins dörfliche Milieu zu übertragen und einen „Krieg zwischen Holz- und Blechbläsern“ zu verfilmen. In der Musik brachte das Orchester technisch sauber und mit Verve die Schlachtenszenen zur Geltung, während die ruhigen, klangschönen Abschnitte andeuteten, dass Konflikte auch überwunden werden können.

Zur schlichten, grauen Uniform der 1960er Jahre wurde „Stand By Me“ von Ben E. King aufgeführt. Doch zuvor stellten die Musiker im Filmchen eine Flucht vor einem nahenden Zug auf der Wehratalstrecke nach: Doch das Tuten des Zuges war nur die Übungslektion des Flötisten. Temperamentvoller war die Musik mit eingängig-heiteren Melodien, die mit der erforderlichen Leichtigkeit, aber auch dramatischen Steigerungen dargeboten wurden. Im Film warfen die Musiker schließlich die 1973 eingeführte weinrote Uniform in einer konspirativen Aktion in die Wehra. Dazu passte das Medley mit Melodien von Toto.

Als sich das Orchester nach der Pause neu gewandet präsentierte, ließ es seiner Spiellaune in „You Can‘t Stop The Beat“ mit rhythmischer Markanz, brillanten Läufen und einem furiosen Schlagzeugsolo freien Lauf. Mit Ausschnitten aus dem Musical „Mame“ von Jerry Herman sorgte es für einen heiteren Abschluss und zeigte, dass es die Bandbreite von humoristischen Einfällen über samtige Holz- und Blechbläserklänge bis zu machtvollen Crescendi beherrschte. Zwei Zugaben belohnten die Zuhörer für den Beifall.

Ilona Kunzelmann (rechts) ehrte (von links) Rüdiger Pogalzky, Jasmin Trimpin, Horst Thomann und Daniela Seitz. | Bild: Michael Gottstein

Zu Beginn hatte das Nachwuchs-Projektorchester unter Leitung von Joachim Pfläging und Daniela Seitz mit dem „Fluch der Karibik„ und „O du fröhliche“ gezeigt, was es bereits in kurzer Zeit gelernt hatte. Als fortgeschritten erwies sich die Öflinger Jugendkapelle mit einer technisch und gestalterisch überzeugenden Interpretation von „Pixar Movie Favourites“ und einem Rock-Potpourri der 1960-er Jahre, mit der sie ihrem Dirigenten Dirk Strittmatter (und den Zuhörern) sicherlich Freude bereitet hatte.

Die Jugendkapelle unter Leitung von Dirk Strittmatter. | Bild: Michael Gottstein

Ilona Kunzelmann würdigte vier Jubilare: Die beiden „Veteranen“ waren bereits bei einer zentralen Verbandsfeier in Bernau geehrt worden: So Horst Thomann, der für „unglaubliche 70 Jahre aktives Musizieren“ ausgezeichnet wurde, und der Hornist Ralf Pogalzky für 50 Jahre Mitgliedschaft. Bassklarinettistin Jasmin Trimpin wurde für 25 Jahre Treue zum Ehrenmitglied ernannt, und auch die Dirigentin des Nachwuchses, Daniela Seitz, erhielt für 25 Jahre die silberne Ehrennadel.