Wehr AH-Turnier des FC Wehr: SV Weil gewinnt in letzter Sekunde

Die Alten Herren des SV Weil haben das Hallenfußballturnier des FC Wehr gewonnen. Zum Turnier waren zehn Mannschaften aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach angetreten.

Wehr (gsl) Beim Hallenfußball-Turnier der Alten Herren des FC Wehr in der Seebodenhalle war am Freitagabend beste Stimmung garantiert. Zehn Mannschaften traten an – aus dem elsässischen Bartenheim bis nach Laufenburg klatschten sich die Stars vergangener Tage kollegial die Hände ab. Noch sind die Erinnerungen an die einstigen Ligapartien beständig präsent. Und beide Schiedsrichter kannten die Spieler auch noch von vergangenen Partien. Gewonnen haben das Turnier die Alten Herren des SV Weil.

"Es geht einzig um die goldene Ananas", war das weitgehend akzeptierte Motto am Abend, wie der Vorsitzende des FC Wehr, Matthias Kaiser, mehrere Male wiederholte. Eine realistische Sichtweise über das eigene fußballerische Vermögen sollte die Spielweise bestimmen. "Das Dribbeln funktioniert nicht mehr ganz so spritzig", klang als Kommentar häufiger von der Tribüne runter an die Spieler. Für das Turnier gab es altersmäßig klare Vorgaben. Für den FC Wallbach waren aus Krankheitsgründen einige Spieler unter 35 Jahre angetreten. Trotz Qualifikation verzichtete die Mannschaft aber aus Fairness auf die Teilnahme im Halbfinale. Neben dem Sportlichen stand auch das Gesellige im Mittelpunkt – zahlreiche Spieler nutzten das Turnier auch für ein Wiedersehen. Vom Förderverein des FC Wehr und die dritte Mannschaft kümmerten sich um die Verpflegung von Teilnehmern und Besuchern.

Zum Auftakt des Turniers spielte der FC Wehr Revival gegen den SV Schwörstadt, die Partie endete nach zehn Minuten 0:0. Gleich danach erfuhr der FC Wehr eine Klatsche gegen Blau-Weiß Murg. Bad Säckingen, Wallbach und Rheinfelden traten ebenso mit gut bestückten Mannschaften an. Die Auswechselspieler kamen immerzu zum Einsatz, so blieben viele Spiele schnell und tororientiert. Im Halbfinale spielten Laufenburg gegen Weil am Rhein und Rheinfelden gegen Bad Säckingen. Die Weiler konnten dann in den Schlusssekunden des Finales noch den entscheidenden Treffer zum 2:1 gegen Bad Säckingen erzielen. Da am Turnier nur noch zehn Mannschaften statt wie früher mit zwölf Mannschaften teilnahmen, kamen am Ende Spaß und Geselligkeit nicht zu kurz.