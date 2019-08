Jedes Jahr das Gleiche: Immer im April musste Benita Hasselblatt in den vergangenen Jahren zum Arbeitsamt. Seit 2015 ist sie Lehrerin an der Wehrer Gemeinschaftsschule, doch während Schüler und Kollegen die Ferien genießen, plagen sie Sorgen. Denn offiziell ist sie in den Sommerferien arbeitslos.

Wie etwa 3800 andere Lehrer in Baden-Württemberg hatte sie bislang nämlich keinen unbefristeten Vertrag. Jedes Jahr mit dem letzten Schultag endete ihr Arbeitsverhältnis. „Drei Monate vorher heißt es dann: zum Arbeitsamt, einen Antrag ausfüllen und hoffen, dass man zum Schuljahresbeginn wieder eingestellt wird“, erklärt Hasselblatt das jährlich wiederkehrende Ritual. In der Regel gibt es zwar im September einen neuen Vertrag. Dieser ist aber auch wieder nur befristet.

Für die betroffenen Lehrer bedeutet dies eine große Unsicherheit – und führt zu Existenzängsten. „Man fühlt sich als Lehrer dritter Klasse“, beschreibt Benita Hasselblatt. Während das Gros der Lehrer einen Beamtenstatus innehat, sind etwa zehn Prozent angestellt. Davon wiederum hat ein gutes Viertel nur befristete Verträge und muss jährlich auf einen neuen Vertrag hoffen. Letztlich gehe mit der fehlenden Perspektive auch Motivation zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr verloren, so Hasselblatt. „Ich kann den Schulkindern am letzten Schultag nicht einmal sagen, ob ich im nächsten Schuljahr noch da bin.“ Und es hat groteske Folgen: „Ohne Vertrag darf ich die Schule nicht betreten, da ich ja während der Arbeitslosigkeit nicht unfallversichert bin.“ Somit kann sie auch nicht an der ersten Gesamtlehrerkonferenz teilnehmen, die zur Vorbereitung des Schuljahres noch in den Sommerferien stattfindet.

Benita Hasselblatt betreut seit 2015 an der Wehrer Gemeinschaftsschule die Vorbereitungsklasse, in der die Integration von Kindern von Flüchtlingen und europäischen Zuwanderern in den Schulalltag beginnt. Immer wieder hatte sie sich um eine Entfristung ihres Vertrags bemüht. Der persönliche Einsatz des Lörracher Landtagsabgeordneten Joshua Frey bei Kultusministerin Susanne Eisenmann brachte nun Erfolg: Am letzten Schultag bekam Hasselblatt ihren ersten unbefristeten Vertrag. Ein Grund dürfte dabei auch ihr Engagement in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gespielt haben: Bei den Personalratswahlen kandidierte sie nämlich als „Befristete“ auf der Gewerkschaftsliste für den örtlichen Personalrat und wurde prompt als erste und einzige in Baden-Württemberg gewählt. „Ohne Vertrag hätte ich mein Amt am 1. August nicht antreten können“, so Hasselblatt. Dies wäre ein Novum gewesen, das möglicherweise auch juristische Auseinandersetzungen zur Folge gehabt hätte.

An der Wehrer Gemeinschaftsschule unterrichten mindestens noch vier weitere Kollegen, die sich von Schuljahr zu Schuljahr zu einem neuen Vertrag hangeln. „Ich werde mich nun dafür einsetzen, dass alle Stellen entfristet werden“, kündigt Hasselblatt an.

Wehr Deutsch für alle: Hier werden Flüchtlingskinder auf den Schulbesuch in Deutschland vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren