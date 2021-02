Wehr vor 2 Stunden

70-jähriger Fußgänger wird bei Unfall leicht verletzt

Ein 70-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagmorgen an der Einmündung Wasenstraße/Wehratalstraße von einem Autofahrer erfasst. Der 70-Jährige wurde verletzt und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.