Wehr (jub) Ob riesiges Ofentor oder geschmiedeter Gartenzaun, Edelstahlbalkon mit Glas oder nur ein kleiner Dekoigel: seit 70 Jahren ist die Döbele Stahlbau – Schlosserei verlässlicher Ansprechpartner für große und kleine Kundenwünsche. Im Industriebegiet Hemmet fertigen der Familienbetrieb Geländer und Zäune, Anbaubalkone und Treppen, Überdachungen und Tore sowohl für Privatkunden als auch für Industrie und Baugewerbe.

„Wir finden kreative Lösungen für fast alle Kundenwünsche.“, so Frank Alfred Döbele. Spätestens beim Rundgang durch Werkstatt und Geschäftsräume wird klar, das der gelernte Schlosser nicht untertrieben hat: Da finden sich kunstvoll geschmiedete Gartenzäune neben einem Gewächshaus aus Edelstahl. Ein antikes Geländer aus Italien wird restauriert, daneben Teile einer Industrieanlage gebaut. Neubauten und renovierte Gebäude von Wehr bis Säckingen und Schopfheim zieren Balkone und Treppen, gefertigt im Familienbetrieb Döbele. Bereits in dritter Generation führt der gelernte Schlosser und Kaufmann Frank Alfred Döbele den Familienbetrieb, Hand in Hand mit seinen Eltern Rainer und Edda. „Wir profitieren voneinander: mein Vater lernte vom Großvater und ich dann von ihm“, erklärt Döbele. So hat sich über die Jahrzehnte ein beachtliches Fachwissen angesammelt.

„Der Trend geht zu Glas und Edelstahl, Überdachungen dürfen gerne freischwebend sein“, erklärt Döbele, und: „Man muss einfach Mut haben. Es gibt kaum was, was nicht geht.“ Darum gehört neben der Metallgestaltung längst umfangreiche Zusatzangebote zum Portfolio. Auf Wunsch gibt es alles aus einer Hand: vom Statiker über das Glas für den modernen Sichtschutz bis zur Beleuchtung am Gartentor und den passenden Schlössern. Auch Insekten- und Pollenschutz für Fenster und Türen gehört zum Angebot, genauso wie Verkauf und Einbau hochwertiger Tresore.