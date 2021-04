von Reinhard Valenta

Als Albert Rupp 1962 aus der Direktion der Wehra AG ausschied, zählte er zu den dienstältesten Firmenchefs der oberbadischen Textilindustrie. Er blickte auf 61 Dienstjahre zurück und wurde nur von Carl Denk, dem langjährigen Vorstand der MBB, übertroffen. Dieser brachte es auf ganze 62 Jahre im Dienst seiner Firma.

Willkommen im Club der Ehrenbürger: Der Künstler und Wehrer Ehrenbürger Adolf Glattacker gratulierte seinem Klassenkameraden Albert Rupp am 11. Januar 1959 zum 80. Geburtstag und zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft. | Bild: Reinhard Valenta (Repro)

Albert Rupp erhielt anlässlich seines 80. Geburtstags am 11. Januar 1959 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Wehr sowie das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. In seiner Laudatio beschrieb Bürgermeister Eugen Schmidle nicht nur Rupps Verdienste für Wehrs Wirtschaft, sondern auch sein gesellschaftliches Engagement. Kaum ein Verein, für den Rupp nicht gespendet oder in den er sich nicht eingebracht hätte.

Im Gegensatz zu seinem Unternehmerkollegen Carl Denk, der Vereine zwar unterstützte, aber Distanz zu ihnen wahrte, mischte Albert Rupp kräftig im Vereinsleben mit. Um nur einige Beispiele zu nennen: Er war im Vorstand des Turnvereins, engagierte sich im Liederkranz, half beim Aufbau der Luftsportgemeinde Hotzenwald und betreute zusammen mit Ernst Lenz die Lesegesellschaft. Er war im Schwarzwaldverein aktiv und gründete 1934 sogar die Ortsgruppe des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge.

So kannten und verehrten ihn die Wehrer: Albert Rupp inmitten eines Fasnachtsgetümmels Anfang der 1950er Jahre – ein Textil-Patriarch alten Schlages, trotzdem volksnah und zum Anfassen. | Bild: Reinhard Valenta (Repro)

Die unternehmerische Bilanz seines Lebens war beeindruckend. Als der 1879 geborene Rupp nach gründlicher Schulbildung, Auslandsaufenthalt und dem Besuch des Textiltechnikums in Reutlingen 1901 bei Neflin & Rupp einstieg, verfügte die Firma gerade einmal über 34 Webstühle. Die Belegschaft mag 100 Köpfe gezählt haben. Sechs Jahrzehnte später war aus Neflin & Rupp die Wehra AG (gegründet 1921) geworden. Eine unbedeutende Möbelstoffweberei hatte sich, auch Dank Albert Rupps rastloser Arbeit, in ein renommiertes Unternehmen verwandelt.

Zur Möbelstoffweberei war 1908 eine florierende Teppichabteilung getreten, die wesentlich zum internationalen Ruhm der Wehra AG beitrug. Im Vergleich zu 1901 hatte sich 1960 die Anzahl der Webstühle fast vervierfacht: Nun waren 55 Möbelstoff- und 64 Teppichwebstühle mit 534 Arbeitern und 102 Angestellten im Einsatz. Die Wehra AG befand sich auf der Höhe ihrer Leistungskraft.

Albert Rupp musste so manche Krise im Laufe seines langen Lebens überstehen. 1904 kam heraus, dass Wilhelm Neflin über Jahrzehnte Geld unterschlagen hatte. Gemeinsam mit Rupps Vater Friedrich war Neflin 1870/71 Gründervater der Firma gewesen. Der schlimmste Schicksalsschlag war jedoch der Tod von Albert Rupps Sohn Frieder. „Auf diesen äußerst fähigen Kopf“, so Rupp in seiner Chronik der Wehra AG, „hatte ich große Zukunftshoffnungen für das Geschäft, weil er sich mit seinem Bruder Hans sehr gut verstand und sich die beiden Brüder, Frieder als Techniker und Hans als Kaufmann, sehr gut ergänzt hätten“.

Politisch hatte Frieder Rupp auf das falsche Pferd gesetzt. Er war, wie damals viele junge Männer, begeisterter Flieger und glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Er machte in der Luftwaffe Karriere, wurde am 24. Januar 1943 für 50 Abschüsse mit dem Ritterkreuz dekoriert und wurde – nicht nur in Wehr – als Held im Sinne der nationalistischen Weltanschauung gefeiert. Fotos von seiner Verabschiedung am Bahnhof nach einem Kurzurlaub in der Heimat zeugen davon. Sie finden sich in manchem Familienalbum.

Der von den Nazis als Held gefeierte Ritterkreuzträger Frieder Rupp Anfang 1943 auf Stippvisite in Wehr neben seiner Verlobten: Rechts von ihm HJ-Führer Thiel, links NS-Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Arnold. Links Frieders Vater Albert Rupp. | Bild: Reinhard Valenta (Repro)

Dass Hitler 1939 einen Aggressionskrieg begonnen hatte mit dem Ziel, die Juden zu vernichten und den Rest von Europa als Kolonie zu unterjochen, spielte keine Rolle. Nicht nur aus heutiger Sicht hätte Deutschland damals anderer Helden bedurft. Am 15. Mai 1943 wurde Frieder Rupp südwestlich von Helgoland abgeschossen. So endete in der Nordsee sinnlos das Leben eines jungen Mannes, aus dem ein brillanter technischer Vorstand hätte werden können.

Am 15. Mai 1943 wurde Frieder Rupp über der Nordsee abgeschossen. Er opferte sein Leben für einen sinnlosen Krieg. Auch sein Kriegsbegräbnis wurde am 19. Juni 1943 von den Nazis für eine Propaganda-Schau missbraucht. | Bild: Reinhard Valenta (Repro)

Der nächste Schicksalsschlag traf Albert Rupp ein halbes Jahr später, als sein Bruder Fritz starb. In der Firmenchronik heißt es: „Am 19. Januar 1944 starb nach fast 52-jähriger Tätigkeit im Betrieb mein Bruder Fritz. Er war nur acht Tage an Grippe erkrankt, aber seine Körperkräfte waren zu sehr aufgebraucht, um die anfangs nur als Erkältung auftretende Krankheit überwinden zu können.“ Fritz Rupp war 1873 auf die Welt gekommen und bis zu seinem Tod eine große Stütze der jungen evangelischen Gemeinde Wehrs.

Albert Rupp folgte seinem Bruder am 2. September 1967. Im Nachruf des SÜDKURIER hieß es: „Durch väterliche Fürsorge für seine Belegschaft, würdige Bescheidenheit, verbunden mit stilvoller Repräsentation, hat sich Albert Rupp in vielen Herzen (…) seinen guten Platz geschaffen“. In Wehr ist und bleibt er unvergessen – auch wenn die Wehra AG lange schon Geschichte ist.