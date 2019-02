von Hansjörg Bader

Überaus erfolgreich waren die Sammlungen in den drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Sankt Martin Wehr zum Jahreswechsel 2018/19. Sowohl die Caritas-Haussammlungen, die Caritas-Kirchenkollekten und die Aktion Adveniat als auch das Dreikönigssingen wurden mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Teilweise wurden dabei die Zahlen des Vorjahrs übertroffen.

Das katholische Pfarrbüro Wehr hat jetzt in einer Übersicht die Ergebnisse von sieben Kollekten und Sammlungen aufgelistet: 56 100 Euro kamen zusammen – und das in einem Zeitraum von nur vier Monaten. Mit der traditionellen Caritas-Haussammlung im September begann das Bitten um Spenden, beendet wurde es mit dem Dreikönigssingen im Januar durch die Sternsinger in den drei Kirchengemeinden Wehr, Öflingen und Schwörstadt.

Wehr In Wehr und Öflingen öffnen sich nun doch die Türen für die Sternsinger Das könnte Sie auch interessieren

Alleine diese Aktion von Kindern für Kinder unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein – wir gehören zusammen" brachte 36 640 Euro ein. In Wehr und Hasel wurden 25 500 Euro gesammelt, Öflingen erreichte 7384 Euro, Schwörstadt 3761 Euro. Mit dem Gesamtergebnis nimmt die Wehrer Seelsorgeeinheit einen Spitzenplatz im Ranking der Erzdiözese Freiburg ein.

Die Pfarrei Sankt Martin Wehr ist auch auf den ersten Plätzen auf der Liste der Caritas-Haussammlung. Knapp mehr als 10 000 Euro gingen bei der Pfarrei ein. Weitere 900 Euro bei der Kirchenkollekte für die gleiche Organisation. Für Adveniat, das kirchliche katholische Hilfswerk, spendeten die Kirchenbesucher an Weihnachten 6558 Euro. Bei Adveniat und der Sternsingeraktion wurde das vorige Ergebnis übertroffen. Hauptnutznießer des Dreikönigssingens sind die Granja el Ceibo des Wehrers Hans-Gerd Wiesner in Argentinien und Father Joe Pereira von der Kripa Foundation in Indien.