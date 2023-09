Wehr/Bad Säckingen - (ska) 50 Jahre im Dienst der Schönheit. Bis Sonntag, 8. Oktober, widmet sich die Wir für Sie – Parfümerie Ruthe aus Wehr und Bad Säckingen anlässlich ihres Jubiläums, ganz der Schönheit und lädt zu einer Jubiläumswoche mit Rabatten, Inspirationen und einem Verwöhnprogramm in den beiden Geschäften in der Wehrer Hauptstraße 48 und in der Bad Säckinger Lohgerbe ein. Düfte und Kosmetik für Damen und Herren, aber auch besonderen Marken aus diesen Bereichen, die es in Deutschland zum Teil nur in 50 Geschäften zu kaufen gibt, dazu eine fachgerechte Beratung mit bestens ausgebildetem Personal, haben die Wir für Sie – Parfümerie Ruthe zu einem der führenden Unternehmen in der Region heranwachsen lassen.

Doch eigentlich ist die Geschichte des Familienunternehmens viel älter.

Die Liebe führte an

den Hochrein

Bereits 1913 als Import- und Kolonialhandel mit angeschlossener Tankstelle in Sachsen-Anhalt gegründet, wandelte sich das Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte zu einer Drogerie und in den 1990er-Jahren zu einer Parfümerie. Von Sachsen-Anhalt aus wechselte das Unternehmen nach Duisburg. Und die Liebe führte dann Klaus Ruthe an den Hochrhein nach Wehr, wo er mit seiner Frau Gisela die Storchen-Drogerie, der ehemalige Ausbildungsbetrieb von Gisela Ruthe, übernommen hatte. Die Parfümerie Ruthe ist zudem Gründungsmitglied von „Wir für Sie“, einer Leistungsgemeinschaft inhabergeführter Parfümerie- und Kosmetikfachgeschäfte mit 340 Kooperationspartnern, die den Partnern bei Einkauf, Werbung und Marketing zur Seite steht, um schlagkräftig auf dem Markt von heute zu sein. Mit Stolz blickt Stephan Ruthe auf 110 Jahre Firmengeschichte und 50 Jahre in der Region zurück.

Neben dem Stammhaus in Wehr, eröffnete die Familie Ruthe 1986 ihr Geschäft in der Flora-Drogerie auf dem Münsterplatz. Während sich Klaus Ruthe weiterhin um die Geschäfte in Wehr kümmerte, war Gisela Ruthe hauptsächlich in Bad Säckingen tätig. Noch während seines Studiums im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Handel Parfümerie, stand für Stephan Ruthe bereits fest, dass er das Geschäft der Eltern übernehmen wird. Parallel zum Geschäft auf dem Münsterplatz, kam nach dem Bau der Lohgerbe, eine weitere Filiale des Unternehmens in Bad Säckingen hinzu.

Onlinehandel seit 2005

Diese stand unter der Leitung von Stephan Riedl. 2002 wurde die Filiale in der Flora-Drogerie geschlossen. Bereits früh hat das Familienunternehmen erkannt, wo die Zukunft liegt, und ist bereits 2005 in den Onlinehandel eingestiegen. Zu Beginn des neuen Jahres wird dieser Onlinehandel weiter modernisiert. Dort, aber auch in den beiden Geschäften sind neben vielen Markenprodukten, auch Luxuswaren erhältlich, die es oft nur in ganz wenigen Geschäften in Deutschland zu kaufen gibt. Ein Sortiment, worauf Stephan Ruthe besonders stolz ist. Denn auch in der Kosmetikbranche herrscht der Zeitgeist der Regionalität und Nachhaltigkeit vor. Und um deshalb immer auf dem neuesten Stand in der Branche zu bleiben, legt Stephan Ruthe großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung seiner insgesamt zehn Mitarbeiterinnen, die im Wechsel in Bad Säckingen oder Wehr anzutreffen sind. Gefeiert wird das Jubiläum noch bis Sonntag, 8. Oktober, mit vielen Sonderaktionen und einem Rabatt für die Kunden auf alle Waren, außer die, die bereits reduziert sind. Hinzu kommt eine Tombolaverlosung mit zahlreichen, wertvollen Preisen.