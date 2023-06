Wehr – In Wehr lässt es sich mit Herz und Tradition einkaufen. Die drittgrößte Stadt im Landkreis kann sowohl mit malerischer Landschaft als auch mit einer vielseitigen Auswahl an Geschäften und Handwerk begeistern. Die zahlreichen inhabergeführten Geschäfte laden zum gemütlichen Stadtbummel ein und die vielen Handwerksbetriebe prägten mit ihrer langen Tradition das markante Stadtbild maßgeblich mit. Rund um die Hauptstraße finden sich eine Vielzahl von individuellen Geschäften, die jetzt wieder zum Einkauf einladen. Wer einen etwas weiteren Weg hat, darf sich über rund 560 kostenfreie Parkplätze in und um die Innenstadt freuen. Schnäppchenjäger werden in den Geschäften im Hemmet fündig. Hier bieten große Marken Kleidung und Haushaltswaren an.

Und Wehr hat noch viel mehr zu bieten. Vor allem im kulturellen Bereich gibt es in Wehr sowohl ein umfangreiches wie abwechslungsreiches Programm, in besonderen Spielstätten. „Trotz der Vielseitigkeit der Wehrer Kulturveranstaltungen, bleibt Wehr immer noch ein Geheimtipp“, so der Wehrer Kulturamtsleiter Frank Wölfl. Seiner Meinung nach zu unrecht. Doch das Publikum zieht es oftmals eher nach Lörrach oder nach Bad Säckingen, was er sehr bedauert.

Bereits seit 2015 kümmert sich die Kulturscheune im Wehrer Ortsteil Enkendorf um einen spannenden Kultursommer. Wer vor der Kulturscheune steht, fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. Denn nicht nur der zu einem Kultur- und Veranstaltungsraum umgebaute Kuhstall mit dem historischen Dorfplatz davor, atmet Geschichte. „Das Gebäude ist rund 300 Jahre alt“, schätzt der Inhaber und Veranstalter der Kulturscheune, Klaus Brandl. Als neue Spielstätte präsentiert sich in diesem Jahr die Christuskirche in Öflingen. Sie ist zur Kulturstätte umgebaut worden und trägt nun den Namen Kulturm. Einmal im Monat wird die evangelische Gemeinde dort weiterhin einen Gottesdienst feiern. Aber ansonsten dreht sich dort alles um die Kultur.

In der Galerie des alten Schlosses finden regelmäßige Ausstellungen regionaler und überregionaler Künstler in ihrer gesamten Vielfalt statt. Skulpturen oder Malereien und Fotos sind in der Galerie im Alten Schloss zu sehen. Aber auch Konzerte werden im Alten Schloss oder alternativ in der Wehrer Stadthalle aufgeführt.

Doch nicht nur die Kulturstätten und das Kulturprogramm sind besonders. Auch die Volkshochschule in Wehr hat sich ein künstlerisch vielseitiges Programm ins Heft geschrieben. So stehen neben den Programmen wie Bildung oder Sport auch Mal- oder Musikkurse der verschiedensten Art zur Verfügung.