Einen Spendenscheck in Höhe von sage und schreibe 4000 Euro konnte der Cheforganisator des Wehratallaufs Günter Schönauer Rosemarie Steurentaler, Vorstandsmitglied beim Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg überreichen. Seit dem allerersten Wehratallauf vor 30 Jahren spenden die Lauffreunde einen Teil ihrer Einnahmen an den Freiburger Verein – so viel wie in diesem Jahr war es aber noch nie. Und das, obwohl der Wehratallauf wegen den Corona-Pandemie in diesem Jahr abgesagt werden musste. Statt zum Wettbewerbs riefen die Lauffreunde zur freiwilligen Spende auf – mit riesigem Erfolg, wie das Ergebnis beweist: „212 Teilnehmer haben sich auf unserer Homepage angemeldet“, verkündete Schönauer stolz. Dass fast 90 davon nicht aus Wehr stammen, zeigt, welch große Kreise die Aktion der Lauffreunde in der Region gezogen hat. So hat sich beispielsweise eine 13-köpfige Laufgruppe aus Ober- und Untermettingen an der Spendenaktion beteiligt.

„Im Mai haben wir uns entschieden, den Wehratallauf abzusagen, wir hatten zu diesem Zeitpunkt ja noch keine finanziellen Einbußen“, so Schönauer. „Sofort kam damals aber die Frage: Was ist mit der Kinderkrebshilfe? So entstand die Idee für ein alternatives Konzept, damit wir auch in diesem Jahr dem Verein eine Spende zukommen lassen können“, so Schönauer. Unterstütz wurde diese Idee von Europapark und SÜDKURIER, die vier Tagestickets für eine Verlosung bereitstellten.

Insgesamt gingen 3849 Euro bei den Lauffreunden ein, Erhard Schorm als Vorsitzender des TV Wehr kündigte an, dass der Hauptverein den Betrag auf den glatte 4000 Euro aufrunden werde, die nun zu hundert Prozent an den Förderverein der Kinderkrebshilfe weitergereicht werden. Deren Vertreterin Rosemarie Steurentaler dankte den Lauffreunden, aber auch jedem einzelnen, der einen Beitrag zu dieser Summe geleitet hat. Der Verein hat sich der Unterstützung und Betreuung von betroffenen Familien verschrieben und kann gerade jetzt jeden Cent gut brauchen: Da die Onkologie der Uniklinik Freiburg neu baut, braucht auch der Förderverein eine neues Wohngebäude für die Familien. Das Bauprojekt, das im Oktober gestartet wird, kostet rund 14 Millionen Euro und soll im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

Bürgermeister Michael Thater, der sonst die Siegerehrung des Wehratallaufs durchführt, blieb in diesem Jahr nur, den Lauffreunden für ihre „grandiose Idee“ zu danken, auch wenn das Jubiläum des 30. Wehratallaufs ausfallen musste. Günter Schönauer kündigte an, das in diesem Jahr geplante Jubiläumsprogramm aufs nächste Jahr zu schieben. Mit Musiker, Ausdauerathlet und Motivationscoach Joey Kelly und Mountainbike-Weltmeister Kai Saaler aus Hasel sollen zwei Referenten Vorträge in der Stadthalle halten – sofern es Corona zulässt. „Irgendwann werden wir den 30. Wehratallauf feiern können“, so Schönauer.

Die Verlosung

Unter den Teilnehmern der Spendenaktion haben die Lauffreunde fünf Startplätze für den Wehratallauf 2021 inklusive offiziellem Laufshirt verlost. Gewinner sind Corinna Schüle, Sabine Topka, Robert Metzger und Christian Weismann. Die Tageskarten für den Europapark gehen an Diether Lützelschwab Melanie Tschamber, Attilio Bibbo, und Klaus Maier.