Wehr (ska) Jeder Umzug ist immer ein wenig mit einem Abschied verbunden. Allerdings ein Abschied mit viel und oft schwerer Vorarbeit. Doch das geht auch leichter. Das Team von Umzüge Brotz in der Öflinger Straße 121 in Wehr, ist in Sachen „Umzüge“ der Experte, der das lieb gewonnene Hab und Gut sicher und zuverlässig in das neue Domizil bringt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen privaten oder gewerblichen Umzug handelt.

Gründung in einer Garage

Und das seit 40 Jahren. 1983 von Christel und Arnold Brotz in Wehr in einer Garage im Hinterhof gegründet, ist das Unternehmen in den vergangenen vier Jahrzehnten stetig gewachsen. „Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern von früh bis spät schwer gearbeitet haben“, erinnert sich Sohn Christoph Brotz, der das Unternehmen seit 2010, alleine führt und hierbei von seiner Ehefrau Corinna unterstützt wird. Damals war ein Umzug noch richtige Handarbeit und in vielen Gebäuden gab es noch keinen Lift. Heute ist das oftmals anders. Viele Hilfsmittel wie ein Lastenaufzug, der die Umzugsgüter von außen über die Fassade in die oberen Stockwerke bringt oder Tragehilfen, stehen Christoph Brotz und seinen Mitarbeitern hilfreich und schonend zur Seite.

Bereits zehn Jahre nach der Gründung des Unternehmens ist Christoph Brotz als Mitarbeiter in das Unternehmen seiner Eltern mit eingestiegen. Er war auch mit dabei, als im Jahr 2001 die neue Lagerhalle am heutigen Standort in der Öflinger Straße fertiggestellt und bezogen worden ist. Nur ein Jahr später ist diese Lagerhalle um weitere 100 Quadratmeter vergrößert worden. Gleichzeitig ist Christoph Brotz an der Seite seines Vaters in die Geschäftsführung eingestiegen, bevor er das Unternehmen dann 2010 komplett übernommen hatte. 2018 fand ein weiterer Ausbau statt. Diesmal wurde ein Büro für Corinna Brotz eingerichtet, die bis dahin von zu Hause aus, gearbeitet hatte.

Bundesweit und im Ausland unterwegs

Das Unternehmen Umzüge Brotz übernimmt bundesweite Umzüge aller Art. Und auf Wunsch werden auch das Verpackungsmaterial wie Kartons, Papier und Folien zur Verfügung gestellt. Wem das Verpacken und spätere Auspacken der Umzugsgüter aus Zeitgründen nicht möglich ist, der kann auch den Verpackungsservice des Unternehmens in Anspruch nehmen. „Unsere Mitarbeiter werden als Packer zuvor geschult und eingearbeitet.

Auch Einlagerungen

sind möglich

Auch die fachgerechte Möbelmontage ist Bestandteil des Umzugsservice. Ebenso sind Einlagerungen in der großen Lagerhalle möglich, worin die Sachen sicher und trocken untergebracht sind. Zum Service von Umzüge Brotz zählen auch Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen und Entsorgungen.

Damit es bei den Kosten später keine Überraschungen gibt, kommt Christoph Brotz zuvor zu den Kunden vor Ort und verschafft sich einen Überblick. „Daraufhin können wir dann einen Festpreis festlegen“, verspricht der Umzugsexperte. Weitere Informationen zum Service und Angebot des Unternehmens in Wehr, gibt es im Internet unter www.brotz-umzuege.de