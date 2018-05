Wehr 39 Angebote bei 48 Terminen: Stadtjugendpflege Wehr stellt Kinderferienprogramm vor

Auch in diesem Jahr lockt für die Kinder in den Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Programm, dass ohne die Unterstüzung vieler Vereine und Organisationen nicht möglich wäre.

„Ohne die Unterstützung der Vereine und anderer Organisationen wäre das gar nicht möglich.“ Stadtjugendpflegerin Beata Rolirad weiß, wovon sie redet. Bei der Vorstellung des Kinderferienprogramms 2017 am Freitag wurde deutlich, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Vereine, Organisationen und Einrichtungen an der Gestaltung des Programms beteiligt waren. Vom 27. Juli bis zum 21. August sind Kinder zwischen sechs und 14 Jahren aus Wehr, Öflingen und von Familien, die dort ihre Ferien verbringen, eingeladen, mitzumachen.

39 unterschiedliche Angebote, bei insgesamt 48 Terminen – die 32. Auflage des Kinderferienprogramms der Stadt Wehr hat es wieder in sich. Klassiker, wie Bogenschießen, Lesenacht in der Mediathek; Segelfliegen, Nachtwanderung oder Klettern, sind genauso dabei wie einige Neuheiten. So zum Beispiel Haifit, ein Functional Training, bei dem Kraft, Schnellkraft, Balance Stabilität, Koordination, Flexibilität und Ausdauer verbessert werden. Ebenfalls neu ist das Basteln mit einem Meccano-Metallbausatz, das im Kernkraftwerk Leibstadt stattfinden wird.

Und auch der Mädels-Abend im Jugendhaus steht neu auf dem Programm. Das Besondere daran ist, dass Rosalia Cuppuleri und Jule Rünzi vom Jugendforum diesen Abend organisieren. Das Jugendforum hat sich vor drei Jahren gebildet, hilft mit im Jugendhaus Öflingen und setzt sich für Jugendprojekte innerhalb der Stadt ein.

Kanufahren auf dem Rhein ist eigentlich ein Klassiker, neu ist allerdings, dass der Kanusportverein Wehr jetzt mit im Boot sitzt und der Veranstaltung so nochmal neuen Schwung verleiht. Über mangelnden Schwung kann sich das dreiwöchige Kinderferienprogramm in Wehr aber eigentlich nicht beklagen, macht Bürgermeister Michael Thater deutlich. Etwa 250 Kinder nehmen durchschnittlich jedes Jahr daran teil. Das sei etwa ein Drittel der Zielgruppe. Natürlich seien viele Familien in dieser Zeit auch im Urlaub, sodass gar nicht alle Kinder am Programm teilnehmen können, im Laufe der Jahre sei aber eigentlich jedes Kind zwischen sechs und 14 Jahren irgendwann mal bei einer Veranstaltung des Ferienprogramms dabei, ist sich der Rathauschef sicher.

Durch die guten Verbindungen, die die Stadtjugendpflege im Laufe der Jahre aufgebaut habe und durch die finanzielle Unterstützung der Stadt sei es möglich, ein abwechslungsreiches Programm mit sehr kostengünstigen Angeboten zusammenzustellen. Das sei sicher der Schlüssel zum Erfolg, sind sich Thater und Rolirad einig. Bei der Zusammenstellung des Programms werden auch die Wünsche der Kinder und Jugendlichen berücksichtig. Auf der Rückseite der Programmhefte – die wurden bereits in den Schulen verteilt – gibt es auch eine Rubrik „Wünsche und Anregungen für das Kinderferienprogramm“, in der Wünsche geäußert werden können, die dann vielleicht im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Der Erfolg des Ferienprogramms bedeutet aber auch, dass nicht jedes Kind überall mitmachen kann. Bei vielen Angeboten ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt, die Macher – neben Beata Rolirad ist dies Jochen Steinmann von der Stadtjugendpflege – sind aber bemüht, möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen. Für sechs Angebote kann sich ein Kind anmelden, die endgültige Entscheidung, wo es mitmachen kann, fällt beim Abholen der Ferienpässe.

Infos und Anmeldung