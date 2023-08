Im Schießsportzentrum Vogtsboden auf dem Dinkelberg haben 35 Tonscheibenschützen und eine -schützin aus acht Ländern den Besten ermittelt. Bei diesem von den Wurftaubenschützen Hochrhein (WTS) initiierten Wettbewerb ging es um den „Großen Preis von Wehr“.

Bei diesem Turnier erklangen viele Sprachen. Für die Teilnehmer war es dennoch kein Problem, sich zu verstehen. „Was sich hier trifft, kennt sich bestens und teilweise auch schon sehr lange, über Jahre“, erklärt ein älterer Wehrer Schütze. Er gehört schon Jahrzehnte „diesem verrückten, aber herzlichen Haufen“ an. Er findet es schön, sich immer wieder mit den ehemaligen in- und ausländischen Kameraden treffen zu können.

Das Angebot in Wehr, auf der neuen Schießanlage, die einige Schützen als besonders „up-to-date“ bezeichnen, die schießsportlichen Kräfte messen zu können, wurde gerne angenommen. Die Teilnehmer waren bei der Siegerehrung voll des Lobes über die modernen technischen Veränderungen, die es in Wehr gegeben hat und wie sicher die Anlage geworden ist. Das technische und technologische schießsportliche Wehrer Know-how wollen weitere Trapschützen aus Bern in der Schweiz im Herbst erleben, wenn diese ins Wehratal kommen, um ihre Schützenkönige zu ermitteln.

Der Wettkampf erstreckte sich über zwei Tage. 35 Trapschützen und eine -schützin traten an. Mehrere Serien mussten absolviert werden. Die sechs Punktebesten ermittelten in einem Stechen den Gesamtsieger. Auch wenn die Schützen im Großen und Ganzen aus einem sonnengeschützten Unterstand heraus feuern konnten, machte die große Hitze allen schwer zu schaffen. Trotz hoher Temperaturen seien aber hervorragende Ergebnisse erzielt worden, sagte der Wehrer Turnierleiter Ralf Eckert bei der Siegerehrung. Eigentlich lagen dem Veranstalter viel mehr als 36 Anmeldungen vor. „Wir schaffen zeitlich nicht mehr, deshalb dieses begrenzte Limit“, erklärte der WTS-Vizevorsitzende Klaus Reisle.