In Öflingen sind 35 Mädchen und Jungen in acht Gruppen mit ihren Begleitpersonen als Sternsinger unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und Botschafter für den Frieden zu sein. Sie hoffen auf offene Türen, offene Herzen und sammeln Ihre Spende für das Projekt „Straßenkinder und Waisenkinder in Mumbai“ von Father Joe Pereira und KRIPA-Foundation, das bereits seit 1995 durch das Kindermissionswerk anerkannt und unterstützt wird. Bei der Sternsingeraktion 2019 wurden beachtliche 10.000 Euro gespendet. In seinem Weihnachtsgruß, der in der Christmette verkündet wurde, dankte Father Joe bereits allen Sternsingern und Helfern für ihre großartige Opferbereitschaft.

In der Heiligen Messe am gestrigen Neujahrstag wurden um 11 Uhr in der St. Ulrichskirche Öflingen die Sternsinger gesegnet und ausgesendet.

Kontakt zum Sternsinger-Team: Sabrina Burczyk, Telefon 0176-87962446 und Martina Marbach, Telefon 0172/5992365.

Mehr Infos zu KRIPA-Foundation: www.kripafoundation.org ist als größte Nichtregierungsorganisation (NGO) im Bereich Sucht und HIV/AIDS dem Ministerium für soziale Gerechtigkeit und Empowerment (MSJE) in Indien angeschlossen.