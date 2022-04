Wehr-Enkendorf – Der Kirsch, die Zwetschge oder der Obstler. Durch den Brand veredelt, sind die Obstbrände neben dem Speck der Inbegriff für die Urwüchsigkeit des Schwarzwaldes und daher ein beliebtes Mitbringsel der Feriengäste.

Schaubrennerei

Auch Dietmar Meier aus Wehr-Enkendorf kennt sich aus mit der Brennkunst. Er betreibt eine der wenigen Schaubrennereien in Baden-Württemberg. Das heißt, erlässt sich beim Brennvorgang gerne über die Schulter blicken und beantwortet Fragen. Bereits seit 30 Jahren betreibt der Wehrer seine Schaubrennerei und die Gründe, weshalb er 1992 das Brennrecht erworben hatte, haben mit der Romantik des Schwarzwaldes eher weniger zu tun. Insgesamt rund 250 Streuobstbäume gehören zu Dietmar Meiers ohnehin großen Landwirtschaft. An ihrem Standort auf dem Dinkelberg wachsen und reifen die Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Kirschen ohne chemische Hilfsmittel, weshalb sie sich -was die Optik angeht – nur schwer verkaufen lassen.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich Dietmar Meier ein großes Wissen angeeignet und die Brände sind inzwischen ein Verkaufsschlager. Früher in der Brunnmattstube, heute in seinem eigenen Brauhaus. Denn vor zehn Jahren hat der Land- und Gastwirt aus Berufung mit dem Brauen seines eigenen Bieres begonnen. Doch das ist eine andere Geschichte, die an anderer Stelle erzählt werden soll. Mit der Brennerei verknüpft sie sich lediglich, da das Malz aus der Brauerei inzwischen auch in einen im Brauhaus beliebten Whisky umgewandelt wird. „Erstklassige Qualität“, sagt er und zeigt auf die Flasche mit gold-gelbem Inhalt, das mit einem Etikett versehen ist, auf dem ein „Longhorn“ zu sehen ist, eine Rinderart mit besonders langen Hörnern, die von Meier ebenfalls mal vor einigen Jahren gezüchtet worden sind.

Gebrannt wird das ungespritzte und daher für den Brand qualitativ hochwertige Obst mit einer Brennanlage, die inzwischen 100 Jahre alt ist. Dietmar Meier hat sie auf einem alten Hof in Bergöschingen gefunden und ausgebaut. Nach einer umfangreichen Sanierung der Anlage hat er dann zunächst mit dem Brennen der Obstbrände und später dann mit Whisky und Gin begonnen. Ausgeschenkt und vertrieben, werden die edlen Tropfen ausschließlich in der kleinen Braustube in Wehr-Enkendorf. Denn Dietmar Meier sieht die Brennerei als Hobby an und nicht als lukratives Geschäft.

Während Meier im Sommer aus zeitlichen Gründen kaum brennt, wirft er die Brennanlage im Winter fast monatlich an. Der Brennvorgang muss bereits eine Woche zuvor beim Bundeszollamt angemeldet werden. Denn für jeden Liter Schnaps werden Steuern berechnet. Früher waren die Brenngeschirre noch verplombt und ein Zollbeamte war während dem Brennen anwesend. Doch diese Zeiten sind längst vorbei.

Während die Brände in Veredelung auch als Geschenk sehr beliebt sind, wird der sogenannte „Vorlauf“ lediglich als Hausmittel zum Einreiben bei Gelenkschmerzen oder als Wickel genutzt. Denn mit einem 80-prozentigem Alkoholgehalt ist er nicht genießbar, ja sogar giftig.