Wenn am Samstag der Ball auf den Spielfeldern des Hans-Walcher-Sportplatzes in Öflingen wieder rollt, kommt nicht nur bei den Kindern Freude auf. Das Magnus-Schwitzler-Jugendturnier ist ein beliebtes Sportfest für Familien mit einigen Höhepunkten in diesem Jahr.

Turnier mit Tradition

Bereits zum 22. Mal veranstaltet die Sportvereinigung Brennet-Öflingen ihr Turnier in Erinnerung an den verdienten Jugendtrainer Magnus Schwitzler. Genaugenommen sind es sogar drei Turniere, die am Samstag, 9. September, bei der Sportvereinigung ausgetragen werden. Die Nachwuchskicker im Alter zwischen vier und zehn Jahren treten in ihren Altersklassen zu unterschiedlichen Uhrzeiten an. Los geht es um 8.30 Uhr mit den E-Junioren (Jahrgang 2013/2014), darauf folgen die F-Junioren (Jahrgang 2015/2016) ab 12 Uhr. Gegen 15.30 stehen dann die jüngsten an diesem Tag auf dem Platz – die Bambinis (Jahrgang 2017/2018/2019).

Es zählt nicht nur die Platzierung

Insgesamt kämpfen am Samstag 25 Teams von elf Vereinen aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach um die Platzierungen. Doch die Platzierung ist nur zweitrangig, wie die Jugendleiterin des Vereins, Inge Schneider sagt: „Es geht um den Spaß.“ Daher werden zusätzlich unter allen teilnehmenden Mannschaften auch Fußballsets mit je zehn Bällen verlost, die von privaten Spendern kommen. Die Preise der Verlosung werden vom stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Wehr Paul Erhard vergeben.

Als kleine Besonderheit wird zusätzlich ein Eiswagen des Wehrer Eiscafés Stanis vor Ort sein und für etwas Abkühlung sorgen. Zudem können die Zuschauer auf dem Nebenfeld selbst kicken.