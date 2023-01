Das Gewächshaus der Stadtgärtnerei beherbergt aktuell einen Kindergarten der besonderen Art: Hier überwintert der Nachwuchs für den Wehrer Stadtwald. Das Nachzuchtexperiment mit hiesigen Ulmen ist ein Projekt von Stadtförsterin Swantje Schaubhut. Die Jungbäume sollen für mehr Vielfalt im Wald sorgen und Ersatz für geschädigte Bäume sein.

Ulmen waren lange sehr beliebt als hochwertiges Möbelholz – heute sieht man die stattlichen Bäume mit den rundlichen, gezahnten Blättern und der lockeren Krone aus schräg aufsteigenden Ästen nur noch selten. „Es gibt eine durch einen Käfer übertragene Pilzkrankheit, durch die um 1970 sehr viele Ulmen abgestorben sind. Heute sind nur noch wenige, meist alte Bäume übrig,“ erklärt die Försterin. Im Wehrer Wald habe sie Samen von fünf dieser alten Exemplare gesammelt. „Diese Bäume könnten resistent sein“, so Schaubhut. Mit Unterstützung von Stadtgärtner Klaus Brandl wachsen die jungen Ulmen nun im Gewächshaus heran und sollen im kommenden Herbst einen Platz im Wald finden.

Weitere Experimente sind denkbar

„Wichtig ist es dann, die Bäume zu verteilen und nur in kleinen Gruppen zu pflanzen, damit sie nicht so gut vom Käfer gefunden werden“, so Schaubhut. Wenn die Nachzucht gut gelingt kann sich Schaubhut weitere Experimente vorstellen. So werden für den geplanten Friedwald Sträucher gebraucht, um einen natürlichen Waldrand zu schaffen. Weißdorn, Schwarzdorn und Berberitze könnten dafür aus dem eigenen Gewächshaus kommen. Auch andere Baumsorten könne man in Zukunft nachziehen. „Die Lage bei den Baumschulen ist momentan wegen der hohen Nachfrage angespannt“, erklärt Schaubhut. Nach dem Baumkindergarten sei aber keine städtische Baumschule geplant: Denn zum einen gäbe es nicht in jedem Jahr gleich viel Samen für eine verlässliche Produktion und bei manchen Baumarten sei die Nachzucht zu kompliziert.

Borkenkäfer im Jahr 2022 nicht ganz so schlimm

Insgesamt sähe es ganz gut aus im Stadtwald, so Schaubhut: „Der Borkenkäfer war in diesem Jahr nicht so katastrophal.“ Generell sei der Stadtwald von Käferschäden nicht so stark betroffen wie andere Gebiete im Landkreis. Die Gründe dafür seien aber unklar, die Situation sei sehr komplex, so Schaubhut. Hinsichtlich der Schadstellen behält die Försterin ihre bisherige Strategie bei: besonders bei schwer zugänglichen Stellen bleiben tote Bäume auch mal stehen, um die natürlich nachkommenden Jungbäume zu schützen.

Und wenn Schadholz entfernt wird, werden die Flächen mit unterschiedlichen Baumsorten bepflanzt – auf diese Weise können sich Erkrankungen und Schädlinge nicht so schnell verteilen. Auch testet die Försterin immer wieder, welche Arten sich für die unterschiedliche Standort eignen. So wurden im Frühjahr unter anderem Heinbuchen, Feldahorn, Elsbeere, Kirsche und Wildobst gepflanzt. Trotz des heißen Sommers seien die Jungbäume mehrheitlich gut angewachsen, freut sich Schaubhut.

Trockenheit bleibt Thema

Allerdings sei es immer noch zu trocken: „Der Regen im Herbst reichte noch nicht. Ein nasser und kalter Winter wäre gut.“ Nach den von Borkenkäfern befallenen Fichten und dem Eschentriebsterben kündigt sich nun mit der Buche ein neuer Sorgenbaum an.

Die Trockenheit würde mittlerweile auch den älteren Bäumen zusetzen, so Schaubhut. Ein größerer Bestand im Hölzle habe jetzt entfernt werden müssen: zu groß war das Risiko, das die geschädigte Bäume auf Straße und Häuser stürzten könnten. Für das neue Jahr hat die Försterin einen großen Wunsch: Endlich etwas raus aus dem Katastrophenmodus zu kommen und wieder mehr Zeit für die normale Pflege des Wehrer Baumbestands zu haben.