Herr Thater, wenn Sie Ihre gesamte bisherige Amtszeit betrachten – und insbesondere die Ziele, mit denen Sie angetreten sind: Welche Schulnote würden Sie sich geben?

(lacht) Natürlich eine 1,0. Nein, im Ernst: Eine Bewertung meiner Arbeit überlasse ich gerne anderen. Ich betrachte mich durchaus selbstkritisch. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich auch Fehler gemacht habe, sage ich: Natürlich! Wer behauptet, er mache innerhalb von 20 Jahren keine Fehler und würde alles wieder genauso tun, hat schon gelogen.

Aber unzufrieden sind Sie ja sicher nicht. Wenn ein Bürgermeister zwei Mal wiedergewählt wird, hat er vermutlich auch nicht so viel falsch gemacht.

Das mag sein, wobei ich betone: Mir standen stets gute Gemeinderäte und erstklassige Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung zur Seite. Alles was wir erreicht haben, haben wir gemeinsam mit einer hervorragenden Stadtverwaltung und einem guten Gemeinderat erreicht. Natürlich waren wir dabei nicht immer einer Meinung, aber inhaltlichen Diskussionen gehören dazu und bringen die Stadt weiter – aber Streit darf nicht blockieren.

Vier Themen, die die Amtszeit Thaters prägten 1. Wirtschaftsstandort Der Strukturwandel der 90er-Jahre mit dem Verlust von 2500 Arbeitsplätzen setzte sich auch in der Amtszeit von Micheal Thater fort: Schon im ersten Amtsjahr schloss die Textilveredelung im Wehrer Norden. Mit der Brennet und der Dreiländereck sind mittlerweile auch die letzten großen Textilbetriebe verschwunden. Und auch der größte Arbeitgeber Novartis hatte zwischenzeitlich massiv Arbeitsplätze abgebaut. „Trotz dieses dramatischen Strukturwandels ist es über die gesamten 20 Jahre gelungen, durch Neuansiedlungen die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Wehr stabil über 3000 zu halten“, so Thater.

Apropos Novartis: „Ich habe den Eindruck, dass die Werke in der Umgebung von Basel während Corona eher gestärkt wurden.“ Im Gespräch sei deshalb auch eine neue Nutzung der Fläche, die durch die Verlegung der Öflinger Straße entstand. Thater dazu: „Ich bin vorsichtig optimistisch.“

Zudem sei die aktuelle Konversion des ehemaligen Brennet-Areals eine große Chance für die Stadt: „Durch die Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels direkt an der Innenstadt wird diese gestärkt und städtebaulich eine völlig neue Qualität für Wehr geschaffen.“ 2. Kinderbetreuung „Die Hälfte der Wehrer Kindergärten haben wir in den letzten zehn Jahren neu gebaut“, beschreibt Thater eine besondere Herausforderung für die Kommune. Auch durch den vom Bund beschlossenen Rechtsanspruch auf Kindergarten- und Krippenbetreuung habe die Stadt hier besonders stark investiert und Akzente gesetzt. 3. Städtische Finanzen Es ist eine der Lieblingsgrafiken Thaters, die jährlich bei den Haushaltsberatungen gezeigt wird: Die Entwicklung der städtischen Schulden einschließlich der Eigenbetriebe in den vergangenen 20 Jahren. Waren es 2002 noch über 21 Millionen Euro Gesamtschulden, konnten diese kontinuierlich bis 2020 auf 8,4 Millionen Euro reduziert werden. Dass dies gelungen sei, „war eine gemeinsame Kraftanstrengung unter der Federführung unseres Kämmerers Erich Götz“, so Thater. „Vor allem die ersten drei Jahre waren bitter und haben uns geprägt.“ 4. Umgehungsstraße „Bei meinem Amtsantritt bestand die Umgehungsstraße aus zwei Teilen, wobei nur der nördliche Teil unter Verkehr war. Der andere endete mit einer Brücke im Nirwana“, erinnert sich Thater. Als dann auch noch die Mittel für den Lückenschluss zur zollfreien Straße nach Weil abgezogen werden sollten, drohte ein jahrelanger Stillstand. Durch energischen Einsatz sei es gelungen, das für die Innenstadt wichtige Projekt zu Ende zu bringen, so Thater. Und das sogar mit Optimierungen: Statt einer zehn Meter hohen Lärmschutzwand beim Bahnhof wurde die Galerie gebaut – und die Abfahrt Mitte.

Bild: Steller, Jessica

Zur Vorbereitung dieses Interviews habe ich mir Ihr Wahlkampfprogramm von 2018 angeschaut. Da sind mir zwei offene Baustellen aufgefallen. Zum einen ist es das Thema Jugend: Sie hatten die Beteiligung der Wehrer Jugend am politischen Prozess in Aussicht gestellt.

Ja, dieses Ziel verfolge ich weiter. Die Gemeindeordnung sieht seit einiger Zeit Jugendgemeinderäte vor. Allerdings ist ein solches Gremium wohl nicht das, was die Jugendlichen in Wehr wollen. Ich erlebe, dass sich unsere Jugendlichen für bestimmte Projekte engagieren, nehmen Sie zum Beispiel die Skater-Anlage, den Street-Soccer-Platz oder ganz aktuell eine „Dirt-Bike-Strecke“. Bei solchen Projekten sind die Jugendlichen hochengagiert, wollen sich aber nicht unbedingt über das konkrete Projekt hinaus politisch einbringen. Das erleben Sie übrigens nicht nur bei Jugendlichen. Ich bin aber immer wieder im Gespräch mit Jugendlichen, um sie zu überzeugen, sich für ihre Stadt zu engagieren. Ich hoffe es gelingt uns, ein politisches Gefäß zu finden, um junge Leute in den politischen Prozess einzubinden.

Ein anderer Schwerpunkt ihres letzten Bürgermeisterwahlkampfs war der soziale Wohnungsbau. Hier gab es 2018 ja schon sehr konkrete Ankündigungen. Aber es fehlt bislang an der Umsetzung.

Das stimmt. Die Stadt hat ein Grundstück an der Öflinger Straße erworben, das wir für sozialen Wohnungsbau entwickeln wollen. Allerdings sind die landes- und bundespolitischen Rahmenbedingungen derzeit nicht so, dass der soziale Wohnungsbau für eine Gemeinde wirtschaftlich sinnvoll wäre, wenn sie auf eigene Kosten baut. Ich würde mir wünschen, dass das Land beim Sozialen Wohnungsbau die Kommunen als Partner neu entdecken und entsprechende Förderprogramme zur Schaffung sozial gebundenen Wohnraums auflegen würde.

Michael Thater mit einem Plan des Brennet-Areals. | Bild: Obermeyer, Justus

Blicken wir 20 Jahre zurück: Zu Beginn Ihrer Amtszeit als Bürgermeister gab es eine große Aufbruchstimmung in der Stadt. Sie initiierten damals den Lokalen Agenda-Prozess, der von einer großen Euphorie in der Bürgerschaft im „Leitbild der Stadt für das Jahr 2020“ mündete. Nun ist 2022. Hat das Leitbild jetzt sein Haltbarkeitsdatum überschritten?

Das Leitbild ist immer noch aktuell und hat nach wie vor seine Berechtigung. Die Entstehung hatte seinerzeit eine besondere Bedeutung: In den 90er Jahren war die Stadt in der Außenwahrnehmung sehr zerstritten. Durch den Agenda-Prozess und das Leitbild wurde die Stadt geeint und eine gemeinsame Basis geschaffen – nach innen, wie auch nach außen.

Tatsächlich haben wir uns vor einigen Jahren gefragt, ob es sinnvoll ist, das Leitbild nun fortzuschreiben. Da es aber weitgehend noch aktuell ist, wollen wir stattdessen das Stadtentwicklungskonzept erarbeiten und hier die Ideen aus der Bevölkerung sammeln und einbringen. Konkret bedeutet dies: Wie soll sich Wehr entwickeln? Wo können Wohngebiete entstehen, wo Gewerbeflächen? Und wie muss die Infrastruktur der Zukunft aussehen? Das Konzept mündet anschließend im Flächennutzungsplan, der vom Gemeinderat als formale Grundlage für die kommenden 20 Jahre beschlossen wird. Aber das eigentliche Stadtentwicklungskonzept möchte ich gemeinsam mit den Einwohnern der Stadt entwickeln.

Zur Person Michael Thater, Jahrgang 1963, wurde im Jahr 2002 mit 79 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang zum Bürgermeister in seiner Heimatstadt Wehr. Der Diplom-Forstwirt wurde 2010 und 2018 wiedergewählt. Seit 2004 gehört er auch dem Waldshuter Kreistag an und ist dort mittlerweile Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Für seine 20 Bürgermeisterjahre wird Thater mit der silbernen Ehrennadel des baden-württembergischen Städte- und Gemeindetags ausgezeichnet.

Schlagzeilen haben in den vergangenen Monaten zwei Verkehrs-Projekte gemacht: Der A98-Abschnitt 6 und die Wehratalbahn. Welches wird nach Ihrer Einschätzung zuerst eingeweiht?

(lacht) Das ist eine schwierige Frage. Beide Projekte sind für Wehr gleich bedeutsam. Die A98 ist durch die Deges nun konkreter geworden. Bei der Wehratalbahn hat sich gezeigt, dass es sich gelohnt hat die Bahntrasse zu erhalten. Hier eröffnete sich nun durch die Initiative des Landes schneller als erwartet die Perspektive zu einer Reaktivierung. Die Achillesferse der Wehratalbahn ist der Tunnel zwischen Fahrnau und Hasel, der relativ teuer wird. Technisch ist es aber machbar, sagen die Gutachter. Die Frage ist also: Wie bekommen wir das finanziert? Ob A98 oder Wehratalbahn: Es braucht in beiden Fällen bundes- und landespolitische Unterstützung!