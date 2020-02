von sk

Ein 20-Jähriger Mann soll am Freitag, 21. Februar, um 1 Uhr in der Nacht auf der Brücke über die Wehra von drei Männern angegriffen,zu Boden gerissen und geschlagen worden sein soll. Der 20-Jährige, der den Vorfall bei Polizei anzeigte, wurde hierbei leicht verletzt. Nach dem Angriffen liefen die drei Männer in Richtung Ludingarten davon. Einer der Männer soll einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein.