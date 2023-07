Ähnlich wie in vielen Gemeinden am Hochrhein hat nun auch der Gemeinderat in Wehr für eine Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderbetreuung gestimmt. Ganze 16-Prozent mehr sollen die Eltern in den kommenden zwei Jahren bezahlen. Die Erhöhung erfolgt in zwei Schritten, jeweils mit 8 Prozent Steigerung pro Kindergartenjahr.

Was nun bezahlt werden muss

Für ein Kind in der Ganztagsbetreuung von achteinhalb Stunden steigt der Elternbeitrag für Unter-Dreijährige von 485 in den zwei Jahren auf 552 Euro. In der Halbtagsbetreuung für Überdreijährige kostet der Kindergarten zukünftig 174 statt wie bisher 149 Euro. Jedoch soll die Kostensteigerung im Einzelfall nicht über 28 Euro im Monat pro Kind steigen.

Die Leiterin des Fachbereichs für Familie und Schule, Carolina Finkbeiner, begründete das mit den steigenden Kosten für das Personal durch den neuen Tarifvertrag. Sie gab aber auch zu verstehen: „Wir sind in einer glücklichen Situation in Wehr“. Alle Stellen für Kinderbetreuer können schnell besetzt werden und die Stadt fördere mit 27 Auszubildenden den pädagogischen Nachwuchs.

Auch betonte Finkbeiner, dass Familien in Wehr in der glücklichen Situation seien, dass es drei bis vier Monate nach dem Geburtstag des Kindes einen Betreuungsplatz für sie gäbe. Auch würde Wehr nur um 8-Prozent pro Jahr erhöhen und nicht um 8,5-Prozent wie es der Städtetag oder die Kirchenverbände empfehlen.

Stellungnahmen dazu

Die Elternbeiräte bewerteten in ihren Stellungnahmen die Gebührenerhöhung großteils kritisch. Zwar könne man verstehen, dass die Personalkosten steigen, jedoch sei die Erhöhung von insgesamt 16 Prozent damit nicht zu rechtfertigen.

Die Fraktion der Freien Wähler kündigte ihre Zustimmung an. Dennoch betonte Christoph Schmidt, dass es wichtig sei, dass Kitaplätze nicht Einkommensabhängig sind. Kurt Wenk von der SPD erklärte, man habe sich mit der Entscheidung schwer getan, man sehe aber die Entlastung. Daher stimme die SPD „schweren Herzens“ für den Entwurf. Von die Grünen kam mehr Verständnis. Franktionschefin Claudia Arnold sagte, das zeige, dass die Kinder der Stadt am Herzen liegen.

Am Ende entschied sich der Gemeinderat einstimmig für die Erhöhungen.