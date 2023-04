Rechtzeitig für die neue Saison hat das Kultur- und Verkehrsamt der Stadt Wehr einen neuen regionalen Rad- und Wanderführer herausgegeben. Bürgermeister Michael Thater sowie Gabriele Meisel vom Kultur- und Verkehrsamt, zuständig für Tourismus, stellten diesen am Donnerstagvormittag im Heimatmuseum vor. Das 43-seitige farbige und informative Booklet, im praktischen Taschenbuchformat, enthält elf Wander- und vier Radtouren.

Für große und kleine Entdecker

Mit dem Titel „Lieblingstouren rund um Wehr“ und dem Motto „Rauf auf den Sattel – rein in die Wanderschuh“ bietet das Booklet 15 abwechslungsreiche Erlebnistouren für große und kleine Entdecker. Wie Bürgermeister Thater und Gabriele Meisel unisono erklärten, sei der Rad- und Wanderführer hauptsächlich für Gäste gedacht, die in der Region ihre Ferien verbringen würden. Der Qualitätswanderweg „Schluchtensteig“, der schon mehrfach zum beliebtesten Wanderweg Deutschlands gewählt worden sei, sowie der ebenfalls ausgezeichnete Südschwarzwald-Radweg hätten zu einem spürbaren Aufschwung des Rad- und Wandertourismus in Wehr und Umgebung geführt. Bei den Wanderungen wird die 6. Etappe des Schluchtensteig, die von Todtmoos mit teilweise alpinem Charakter durch die Wehraschlucht nach Wehr führt, vorgestellt.

Tourismusexpertin Gabriele Meisel ist überzeugt, dass die Stadt Wehr, als eines der Tore zum Südschwarzwald, zugleich ein wahres Rad- und Wanderparadies sei. Sie hat die 15 Touren zusammengestellt, die zu den interessantesten Aussichtspunkten und den schönsten Fernsichten führen. Dazu zählen beispielsweise der Dinkelbergweg, die große Wolfristtour sowie der Kreuzweg am Humbel.

Interessant sowohl für Biker als auch für Wanderer ist die so genannte „Tour the Veschber-Schduben“, welche vom Gasthaus Waldstüble (Schnecke-Karli) über den Meierhof zum Stausee und über den Dinkelberg führend zu schönsten Aussichten und zum Vespern einlädt.

Für Familien interessant ist die leichte Tour „Sagenpfad“, die mit 13 Stationen zur Burg Werrach führt. E- und Montainbiker können auf der „Wehrer Genussrunde“ den Dinkelberg erkunden und auf der „Panorama-Tour“ schöne Fernsichten genießen.

Im neuen Rad- und Wander-Tourenführer findet man auch weniger bekannte, aber spannende Wanderwege in der Region der Ferienwelt Südschwarzwald. Sowohl zertifizierte Wanderwege, Geheimtipps und geführte Wandertouren können hier entdeckt werden.

Jede Erlebnistour ist mit einem genauen Tourenplan und eigenem QR-Code versehen, der mit dem Handy gescannt und so die Tour verfolgt werden kann.