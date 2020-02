von Hansjörg Bader

Insgesamt 15 Bewerber bekunden ihr Interesse an einem Sitz im zukünftigen Pfarrparlament. Genau so viele wie zu wählen sind. Im Einzelnen verteilen sich die Sitze wie folgt: Der Sankt Martins-Pfarrei Wehr stehen sechs, Sankt Ulrich Öflingen fünf und Sankt Clemens und Urban Schwörstadt vier Sitze zu. Dieser Verteilerschlüssel wurde bereits vor Jahren festgelegt und soll weiter beibehalten werden. Ebenso wie die interne Vereinbarung, die Wahlen in Wehr mit dem Suppensonntag des Suppenkreises Sankt Martin in der Fastenzeit zu verbinden. Der Wahlvorstand und die Organisatoren des Suppentages profitierten gegenseitig von dieser Abmachung. Hier mehr Suppenesser, dort eine insgesamt respektable Wahlbeteiligung.

Erstmals Wahl online möglich

Inzwischen wurden allen katholischen Wahlberechtigten ab 16 Jahren die Wahlunterlagen per Post zugestellt. In der SE gibt es drei Wahlbezirke, einer in Wehr, Öflingen und Schwörstadt. Niemand braucht also außerhalb seiner Heimatpfarrei an die Wahlurne zu treten. In der Erzdiözese Freiburg werden seit 1969 Pfarrgemeinderäte gewählt. Jetzt, nach 50 Jahren, können die Kandidaten erstmals auch online gewählt werden. Auf der Wahlbenachrichtigung werden Informationen zum Zugang auf das Online-Wahlportal gegeben. Selbstverständlich können die Stimmen wie bisher auch persönlich im Wahllokal oder per Briefwahl abgegeben werden.

Acht Neulinge

Sieben von den 15 sich zur Wahl stellenden Kandidaten waren bisher schon Mitglieder im Pfarrgemeinderat, acht sind Neulinge. Öflingen hat diesmal gegenüber vor fünf Jahren eine eigene, wenn auch keine vollständige Namensliste. 2015 trat in Wehrs Südstadt niemand offiziell zur Wahl an. Zu guter Letzt waren die Öflinger dennoch im Gremium vertreten. Personen, die ohne Kandidatur auf die Wahlzettel gesetzt worden waren, wurden nach deren Stimmenanteil nominiert. Eine Freiburger Sonderklausel machte dies möglich.