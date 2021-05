von Andreas Böhm

Der Musikverein Todtmoos-Weg wollte 2020 sein 125-jähriges Bestehen feiern. Wegen der Corona-Pandemie war dies jedoch nicht möglich. Das auf 2021 verschobene komplette Festprogramm musste nun auf einen Blasmusikabend im November reduziert werden. In loser Folge wollen wir einen Einblick in die bewegte Geschichte des Vereins geben. Heute: Der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg.

Todtmoos Der Musikverein Todtmoos-Weg erlebte in seiner Geschichte Höhen und Tiefen Das könnte Sie auch interessieren

Zwangspause durch französische Militärregierung

Knapp zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im Frühjahr 1947, war in Todtmoos der Starke Wille vorhanden, den Musikverein Todtmoos-Weg wieder zu beleben.

Dieses Vorhaben gestaltete sich aber als recht schwierig. Zur Weiterführung des Vereins nach der Zwangspause bedurfte es der Erlaubnis durch die damalige französische Militärregierung. Es mussten einige Vorgaben erfüllt werden. Gefordert wurden etwa eine neue Satzung, die Wahl einer Vorstandschaft und die Ausfüllung politischer Fragebogen.

Ära der Familie Kiefer

In einer Versammlung am 7. April 1947 wurde Josef Kiefer zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. Zu dem Zeitpunkt begann die Ära der Familie Kiefer, deren Angehörige viele Jahrzehnte die Geschicke der Wegner Musik maßgeblich mitbestimmten.

Auch ohne offizielle Genehmigung der Regierung ließen es sich die Musiker nicht nehmen, bereits am Weißen Sonntag 1947 aufzutreten. Bis zum Ende des Jahres wurden bereits zehn weltliche und kirchliche Auftritte absolviert.

1949 war die Musikkapelle erstmals im Rundfunk zu hören, und zwar beim großen Martinsumzug. Es sollten noch zahlreiche weitere Radioauftritte unter Mitwirkung der Kapelle folgen.

Teilnahme an Heimatfilm

So richtig im Rampenlicht stand der Musikverein Todtmoos-Weg dann im Sommer 1953. Die Berolina Filmgesellschaft drehte in der Schwarzwaldgemeinde den Heimatfilm „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt“, unter anderem mit dem bekannten Schauspieler Rudolf Prack und dem Sänger Bruce Low.

Neue Uniformen

Ebenfalls im Jahr 1953 wurde beschlossen, neue Uniformen für die Aktiven anzuschaffen. Der damalige Vorschlag der Gemeinde, künftig in Tracht zu spielen, wurde von über 90 Prozent der Mitglieder schlichtweg abgelehnt. Stattdessen wurden 20 graue Uniformen zum Preis von rund 3000 Mark bestellt. Im Oktober 1953 wurde das neue Outfit kirchlich und weltlich eingeweiht. Mit einem großen Fest beim Gasthaus „Linde“ in Weg wurde das 60-jährige Bestehen des Vereins im Sommer 1955 gebührend gefeiert.

Auftrittmarathon im Jahr 1956

Stark gefordert waren die Musiker im Jahr 1956. Sie absolvierten insgesamt 44 öffentliche Auftritte zu unterschiedlichen Anlässen. Als Belohnung für die vielen Auftritte und Proben gab es für die Musiker einen zweitägigen Ausflug nach Neustadt an der Weinstraße.

Um die Probemöglichkeiten zu verbessern, wurde im Frühjahr 1962 mit dem Bau eines eigenen Vereinsheimes begonnen. Bereits im August konnte Richtfest gefeiert werden, und im Winter wurde dann erstmals in den eigenen Räumlichkeiten geprobt. Das Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen des Musikvereins Todtmoos-Weg wurde im Sommer 1965 in Verbindung mit einem Bezirksmusikfest gefeiert.