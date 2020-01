In diesem Jahr feiert der Musikverein Öflingen sein 125-jähriges Bestehen. Das Gedächtnis des Vereins, Hugo Thomann, hat 86 Jahre davon als Musiker und später als Ehrenmitglied miterlebt und viele Jahre als Vorstand mitgestalten können. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert, gleich geblieben ist jedoch das Engagement der Musiker für ihren Verein.

Von der Vereinsgründung an haben die Öflinger ihren Musikverein getragen, zwei Weltkriege wurden gemeinsam überstanden. Teils über 90 Prozent Probenbesuch und Jugendarbeit seit den 30er Jahren sorgten dafür, dass der Musikverein anders als der bundesweite Trend auch heute keine Sorgen um seinen Fortbestand hat. „Der familiäre Bezug und das gute Miteinander sind uns sehr wichtig: Wir sind ein Familienbetrieb mit mehreren Generationen. Das war schon immer so und funktioniert auch heute noch gut“, so die Vorsitzende Ilona Kunzelmann zum Erfolgsrezept.

Gemeinsam spielen: Die Knabenkapelle zur Fasnacht 1935: Hugo Thomann schaffte es erst im zweiten Anlauf in die Kapelle. Von links: Josef Scheerer, Hermann Ambs, Willi Urich, Franz Eckert, Paul Urich, Josef Berger, Dirigent Ernst Thomann, Hans Fischer, Bruno Ambs, Heinrich Metzger, Otto Kägi, Fritz Wlater, Hugo Gallmann, Erich Rüttnauer, Matthias Buderer sowie als Ehepaar Margarethe Hermann und Rita Thomann. | Bild: Rolf Gallmann

Auflösung und Neustart

Hugo Thomann trat 1933 mit zehn Jahren in den Musikverein ein. Die Knabenkapelle war gerade erst gegründet worden, 16 Jungen waren dabei. Der Gesangverein hatte keine Jugendgruppe, erklärte Thomann. Und für den Turnverein gab es von den Eltern eine Absage: „Arbeit gibts im Stall, da kannst dich austoben!“ Und so fand er sich mit seinen fünf Brüdern im Musikverein wieder. Nicht ohne Startschwierigkeiten: „Ich war schüüch. Als wir uns melden sollten, hat man mich gar nicht bemerkt“, erinnert sich Thomann.

Doch im zweiten Anlauf hat es geklappt und der junge Hugo konnte die Klarinette lernen. Schon 1935 spielte er mit den Aktiven und marschierte bei den Morgengrüßen mit. „Wenn der FC Besuch bekam sind wir auf dem Schulplatz angetreten und mit Marschmusik zum Sportplatz gelaufen.“ Auch beim Radsportverein habe man selbstverständlich aufgespielt. Thomann trat im Jahr der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten dem Verein bei: Und so spielte man auch bei Parteiversammlungen, Kundgebungen und Fackelzügen. Weihnachten 1940 gab der Musikverein dann sein vorerst letztes Konzert und im kommenden Jahr waren fast alle Musiker zur Wehrmacht eingezogen – auch Hugo Thomann.

Knapp 20 Jahre Vereinsleitung

Nach Kriegsende wurde der Verein dann gesetzmäßig aufgelöst. Allerdings gelang es den beiden älteren Musikern Johann Maier und Gottfried Urich, die Instrumente und Noten vor den Franzosen zu verstecken. So konnte man, als 1946 die ersten Musiker aus Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, bald wieder mit dem Proben beginnen. Zöglinge füllten die Reihen auf und im Januar 1947 war der Verein bereits wieder 27 Mitglieder stark, darunter mit Johann Maier und Josef Thomann sogar noch zwei Gründungsmitglieder. Als letzter Musiker kehrte Hugo Thomann im Mai 1950 aus polnischer Kriegsgefangenschaft zurück.

„Bei meiner Wiederkehr wurde ich mit einem Ständchen begrüßt“, erinnert sich Thomann. Schon zwei Jahre später übernahm Thomann dann die Vereinsleitung, mit kurzer Unterbrechung für rund 18 Jahre. Das Vereinsleben war damals der Schwerpunkt des sozialen Lebens im Ort, erinnert sich Thomann: „Man wollte nicht nur immer daheim hocken. Nach der Probe ging man gerne noch ein Bier trinken und saß gesellig beieinander.“ Heute kaum vorstellbar: Ein eigenes Radio hatte Familie Thomann und auch viele andere Familien damals erst Ende der vierziger Jahre. Auch die Besuche bei Gastkapellen waren für viele die einzige Möglichkeit, mal eine Auslandsreise bis nach Schweden oder Tschechien machen zu können.

Gemeinsam dabei: 1958 spielten alle fünf Thomann Brüder spielten im Musikverein und bis heute ist die Familie stark vertreten – zum Teil aber unter neuem Familiennamen. Von links: Herbert, Waldemar, Hugo, Rolf und Horst Thomann. | Bild: Rolf Gallmann

Ab 1973 musizierten auch Frauen

Lange Zeit war der Musikverein eine reine Männerrunde. Die drei Schwestern Thomann durften genauso wenig mitspielen wie später die Ehefrauen und Töchter. „Natürlich haben die Familien aber immer mitgeholfen und unterstützt“, so Thomann. Etwa bei den regelmäßigen Besuchen der Gastkapellen und bei den Festen des Vereins.

„Paul Urich und ich waren uns sicher: solange wir dabei sind, solange ich Vorstand bin, spielen bei uns keine Frauen mit“, so Thomann mit einem Schmunzeln. Dann kam Ute Schmucker und wollte unbedingt im Verein Flöte spielen. So wurde der Öflinger Verein 1973 einer der ersten Musikvereine in der Region, der nun auch Frauen aufnahm.

Eine gute Entscheidung, waren die Musiker doch sehr gefragt – allein 1978 kam der Musikverein bei 142 Anlässen zusammen, von Probe bis zum Konzert. 1984 zählte der Verein 95 Aktive, Jugendliche und Zöglinge, 1987 sind es bereits 104 Musiker. Seit drei Jahren leitet nun Ilona Kunzelmann als erste Frau den Traditionsverein: „Mit Stand Januar 2019 sind erstmals mehr aktive Frauen als Männer im Verein“, so Kunzelmann.

Stab an die nächste Generation

Nach 60 Jahren aktiver Laufbahn nimmt Hugo Thomann dann 1993 im Alter von 70 Jahren seinen Abschied. Dem Verein bleibt die Familie weiter eng verbunden: Thomanns Neffe Ralf Pogalzky hat vor Ilona Kunzelmann für 20 Jahre den Verein geleitet. Kinder, Nichten und Neffen von Hugo Thomann sind bis heute im Verein aktiv. „Darunter sind sehr viele Frauen, die nach Heirat anders heißen, darum ist der Familienname nicht mehr so präsent“, erklärt Ilona Kunzelmann.

Stolz ist Thomann darauf, dass er 1970 die Jugendkapelle – einst im Jahr 1933 als „Knabenkapelle“ gegründet – wieder ins Leben gerufen hat. Bis dahin wurden nach dem Krieg die Jungmusiker zunächst durch Johann Maier und Dirigent Ernst Thomann, später durch Egon Staudinger ausgebildet, ohne dass es im Jugendbereich wieder ein eigenes Orchester mit Auftritten und gemeinsamen Aktivitäten gegeben hätte.

Als bei den Wertungsspielen immer weniger Musiker dabei waren, überzeugte er den damaligen Aktivmusiker Josef Thomann davon, wieder ein Jugendkapelle zu gründen und zu leiten: „Für den Musikverein war es höchste Zeit, das anzubieten!“ Bis heute läuft die Jugendarbeit mit Erfolg, weiß Ilona Kunzelmann: „Aktuell sind immer 25 bis knapp 40 Kinder und Jugendliche im Jugendorchester dabei.“

Mit der Zeit hat sich auch die Musik verändert: „Damals wurden mehr Arrangements klassischer Werke wie Operetten oder Ouvertüren gespielt, auch viele Märsche und Polkas“, erinnert sich Thomann. Heute gibt es mehr Original-Kompositionen im Bereich der konzertanten Blasmusik, daneben Arrangements aktueller Unterhaltungsmusik, ergänzt Ilona Kunzelmann. Das Repertoire hat sich so zusammen mit dem heutigen Musikgeschmack erweitert und verändert.