Wehr 10412 Wehrer haben die Wahl

Drei Bewerber stellen sich am Sonntag zur Bürgermeisterwahl.

10 412 Wehrer Bürger haben es in der Hand, wer die Geschicke der Stadt Wehr in den nächsten acht Jahren lenkt. Obwohl seit der letzten Wahl, der Bundestagswahl, gerade einmal fünf Monate vergangen sind, sind es laut Statistik immerhin 1224 Erstwähler. Die meisten sind vermutlich jünger als 18 Jahre, denn zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 Jahren an einer Wehrer Bürgermeisterwahl teilnehmen.

Über 760 Wehrer haben bereits Briefwahl beantragt und zum großen Teil ihre Stimmen schon abgegeben. Im Vergleich zu den vergangenen Wahlen ist hier ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen: Bei der Bundestagswahl im September gaben 1679 Wehrer ihre Stimme vorab per Post ab, bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren waren es – bei einem einzigen Kandidaten – allerdings nur halb so viele wie heute.

Die Fäden der Bürgermeisterwahl laufen auch dieses Mal beim Team um Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz zusammen. Als stellvertretender Wahlleiter hat er die ganze Organisation zu bewältigen: von der Veröffentlichung der Ausschreibung über die Vorbereitung der Wahllokale bis zu den Aushängen der Wahlbekanntmachungen.

Wahlparty in der Stadthalle

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, anschließend beginnen die 96 Wahlhelfer mit dem Auszählen der stimmen. Im Gegensatz zu früheren Wahlen werden am Sonntagabend in der Stadthalle keine Zwischenergebnisse aus den Wahllokalen auf eine Leinwand projeziert. "Dies hat der Vorsitzende des Wahlausschusses Paul Erhart festgelegt, um eine Unruhe im Saal zu vermeiden", so Stefan Schmitz. Denn auf der Galerie der Stadthalle werden die drei Briefwahlbezirke ausgezählt, die Wahlhelfer sollen nicht in ihrer Konzentration gestört werden. Nach und nach laufen die Ergebnisse im Wahlbüro von Stefan Schmidtz ein. Bevor das offizielle Ergebnis bekanntgegeben werden kann, tagt um 19 Uhr im Bürgersaal der Gemeindewahlausschuss, der das "vorläufige amtliche Endergebnis" feststellt. Anschließend, vermutlich gegen 19.30 Uhr, obliegt es Paul Erhart, den Wehrer Bürgern das Endergebnis zu verkünden.

Dies ist – sofern ein Bürgermeister gewählt ist – der offizielle Starschuss der städtischen Wahlparty. Für die Musik sorgen die Wehrer Stadtmusik, der Musikverein Öflingen und der Männerchor Wehr. Und auch die Feuerwehr wird ihre Tradition fortsetzen und auf dem Rathausplatz einen "Bürgermeisterbaum" stellen. Dies alles natürlich nur bei einer erfolgreichen Wahl. Sollte keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten haben, kommt es am Sonntag, 11. März, zu einem zweiten Wahlgang. Dann gilt der Kandidat mit den meisten Stimmen als gewählt. Dies wäre allerdings nicht nur eine faustdicke Überraschung, sondern auch ein Novum in der Geschichte der Stadt Wehr. Die bisherigen Bürgermeister wurden allesamt im ersten Wahlgang gewählt.

Die Kandidaten

Drei Kandidaten stehen – in der Reihenfolge ihrer Bewerbung – auf dem Stimmzettel:

Michael Thater, Jahrgang 1963, geboren und aufgewachsen in Wehr. Diplom-Forstwirt. Thater ist seit 2002 Wehrer Bürgermeister.

Stefan Mielke, Taxifahrer, 56 Jahre alt. Es stammt aus Frankenthal in der Pfalz und lebt seit drei Jahren in der Region.

Fridi Miller, 48 Jahre alt, Familienhelferin aus Sindelfingen. Sie tritt derzeit bei mehreren Dutzend Bürgermeisterwahlen als Kandidatin auf.

Die Wehrer Parteien haben auf eine Unterstützung eines Kandidaten verzichtet. Lediglich die Freien Wähler haben sich für die Wiederwahl Michael Thaters ausgesprochen.