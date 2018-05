Wehr 100 junge Musiker bringen die Stadthalle zum Klingen

Etwa 100 junge Musiker drängten sich am Sonntag auf der Bühne der Stadthalle Wehr für ein kurzes Konzert.

"So ein großes Orchester hat wahrscheinlich noch nie auf dieser Bühne gespielt." Mit dieser Vermutung könnte Joachim Pfläging recht haben. Etwa 100 junge Musiker drängten sich am Sonntag auf der Bühne der Stadthalle Wehr für ein kurzes Konzert. Eins-eins-eins – ein Wochenende, ein Orchester, ein Konzert – lautete der Titel des Projekts, das Pfläging für Musiker im Zöglingsalter aus der ganzen Region auf die Beine gestellt hatte. Rund 250 Besucher, die sich das Ergebnis dieses Experiments anhörten, waren begeistert.

Es war ein großes Experiment, dem sich Pfläging und etwa zehn weitere musikalische Ausbilder am Wochenende stellten. Die Noten für die insgesamt sechs Stücke hatten die Mädchen und Jungs – sie kamen aus Wehr, Öfligen, Schwörstadt, Hasel, Todtmoos, Herrischried und eben aus dem gesamten Umkreis von etwa 30 Minuten Anfahrtsweg – schon vor Wochen erhalten und daheim geübt. Nach einem kurzen Kennenlernen am Freitag ging es am Samstag darum, diese vielen jungen Musiker, aus vielen unterschiedlichen Musikvereinen mit einer bisherigen Ausbildungszeit zwischen einem halben und drei Jahren, in einem Orchester zusammenzufassen.

"Wir haben gestern sieben Stunden in den einzelnen Registern geprobt", beschrieb Pfläging am Sonntag, dass es ein sehr intensiver Tag für die Musiker und die Ausbilder war. Niemand hätte vorher wissen können, wie dieses Experiment ausgeht und wie das Riesenorchester – in dieses wurde auch noch die Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr als bereits erfahrene Musiker integriert – am Ende tatsächlich klingt.

Kein Wunder also, dass am Sonntag vor dem Konzert eine gewisse Nervosität herrschte. Um für etwas Beruhigung zu sorgen, machte die Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr den Anfang. Sie haben das Zöglingsalter längst hinter sich und stehen teilweise schon auf dem Sprung ins Aktivorchester der Stadtmusik. Premieren gab es aber auch für sie. Birgit Trinkl, Dirigentin der Stadtmusik und eigentlich auch der Jugendkapelle, gab den Taktstock diesmal aus der Hand und das sogar ganz freiwillig. Robin Bernhard und Erik Bader, zwei Musiker der Jugendkapelle, haben bei Trinkl mit der Ausbildung zum Dirigenten begonnen und führten erstmals bei einem öffentlichen Auftritt die Regie am Dirigentenpult. Abwechselnd standen sie vor dem Orchester und führten es bei Stücken wie "König der Löwen" (Musik von Hans Zimmer zum gleichnamigen Film) oder "Just give me a reason" von "Pink" wie zwei alte Hasen. Das dürfte aus dem Präsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein, Ralf Eckert, gefallen haben, der extra nach Wehr gekommen war. So muss er sich um den Nachwuchs im Verband keine Sorgen machen.

Dann kam aber der große Auftritt des großen Orchesters. "Wir hatten mit etwa 50 Musikern gerechnet", so Pfläging vor dem ersten Stück. Dass sich nun etwa doppelt so viele auf die Bühne quetschen mussten, war einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch eine große Bestätigung für den guten Ruf, den die Stadtmusik Wehr in der gesamten Region genießt. Es war übrigens keines Blasorchester, mit Kontrabass und mehreren Celli wurde ein Orchester in spanischer Besetzung gebildet – noch so eine Herausforderung. Die Filmmusik aus "Fluch der Karibik" und "Skyfall" gehörten zu den sechs Stücken, die in der kurzen Zeit einstudiert wurden.

Das Ergebnis konnte sich mehr als hören lassen, der Spaß an der Musik und die Begeisterung, an diesem etwas verrückten, weil sehr spontanen, Projekt mitwirken zu können, war allen Beteiligten anzumerken. Das Publikum dankte es mit langem Applaus und Joachim Pfläging kündigte an, dass dieses Projekt durchaus eine Neuauflage erleben könnte – dann vielleicht sogar noch etwas intensiver und mit längerer Vorbereitungszeit.