Wehr 100 Mitglieder sind das Ziel des Fördervereins der Talschule

Der Förderverein der Talschule finanziert viele Projekte und Anschaffungen. Mehr Mitstreiter würden auch mehr Geld bedeuten, darum soll die Werbung von Mitgliedern ein zentrales Thema sein in diesem Jahr.

„Ohne den Förderverein könnten wir viele Dinge nicht mehr machen.“ Sonja Dannenberger, Leiterin der Talschule Wehr, wusste, bei wem sie sich bedanken musste. Der Förderverein der Talschule gründete sich im Jahr 2015, seither wurde vieles auf die Beine gestellt. Nun zog die Vorsitzende Adriana Castello Luna bei der Hauptversammlung Bilanz.

Die Talschul-App, der Schulplaner, der Wintersporttag, eine Theateraufführung, eine Autorenlesung, selbst Musikinstrumente für den Unterricht wurden im vergangenen Jahr vom Förderverein mitfinanziert. Wichtige Dinge, die die Schule aus ihrem Etat allein nicht finanzieren könnte, so Dannenberger. Gut, dass sich vor einigen Jahren engagierte Eltern fanden, die den Förderverein gründeten und seither mit viel Engagement das Geld zusammentragen, das die Schule nicht hat.

Allein der Bus am Wintersporttag für die Fahrt von Wehr zur Eishalle Herrischried koste etwa 1000 Euro, erklärte Dannenberger. Für die Lizenz der Schul-App fielen rund 800 Euro an. Was einige vielleicht für eine Spielerei halten, sei für Eltern und Schüler ein wichtiges Informationsmedium, macht die Schulleiterin deutlich. Falle Unterricht wegen Krankheit eines Lehrers aus, würden alle Eltern über die App informiert. Wichtig, in Zeiten, in denen oft beide Eltern berufstätig sind und es außerdem viele Alleinerziehende gibt. So können sie sich gegebenenfalls rechtzeitig nach einer Betreuung umschauen oder ihren Arbeitgeber informieren.

Das Geld des Fördervereins wird also sinnvoll eingesetzt, allerdings sind auch dessen Mittel nicht unbegrenzt. „Wir suchen dringend neue Mitglieder.“ Adriana Castello Luna machte deutlich, dass mehr Mitglieder mehr Geld und damit mehr Möglichkeiten bedeuten würden. Zwar stammt ein Teil des Kassenbestandes aus den Einnahmen von Kuchenverkäufen sowie aus Spenden, die der Verein in der Wehrer Geschäftswelt gesammelt hat, aber eine der wichtigsten Einnahmequellen sind die Mitgliedsbeiträge.

54 Mitglieder zählt der Förderverein der Talschule aktuell. Dies seien zwar schon deutlich mehr als bei der Gründung, allerdings sei das Potenzial bei 260 Schülern noch deutlich größer. Ein Elternteil pro Schüler im Förderverein wäre ideal, so die Vorsitzende. Selbst bei Familien, die mehr als ein Kind an der Schule haben, müssten 100 Mitglieder möglich sein, meint Castello Luna. So soll die Mitgliederwerbung – neben den anderen Aktivitäten des Vereins – für das Jahr 2018 ein wichtiges Thema sein.

Bei so viel Arbeit ist es gut, dass der Vorstand des Vereins stabil aufgestellt ist. Die stellvertretende Vorsitzende Marilena Büttner sowie Kassiererin Daniela Bah wurden bei den Teilneuwahlen des Vorstands in ihren Ämtern bestätigt.

Der Verein

